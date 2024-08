ฉ่ำหัวใจสุด อุ้ม ลักขณา โพสต์คลิปขอบคุณแฟนหนุ่มทุกสิ่งที่ทำให้กัน เป้ย ยังชมน่ารัก แฟนๆซูมแว่นตาส่องคนถ่าย แห่ยินดีคนมีความรักสวยสดใส

หวานใจคลั่งรักหนักมาก สุดซึ้งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กัน อุ้ม ลักขณา โพสต์คลิปหวานกับหนุ่มข้างกาย พร้อมเพลงสุดโรแมนติก No One Else – ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น

แคปชั่นขอบคุณว่า “Thank you for everything that you’ve done for me #aroundtheworldtogether #doublea 🇺🇸 #aummyjourney”

เป้ย ปานวาด ก็เข้ามาคอมเมนต์ชม “น่ารักจัง” รวมทั้ง นิวเคลียร์ หรรษา น้องสาว และเพื่อนๆคนบันเทิง และแฟนๆ ต่างส่งหัวใจมารัวๆ พร้อมคอมเมนต์น่ารัก ยินดีกับสาวอุ้มด้วย อาทิ

Happy for u na kaaa , พี่อุ้มสดใสมากๆๆ น่ารักที่สุด , ยินดีกับแม่ , คนมีความรักหน้าตามักจะสดใส ,

เราผู้พยายามถ่างแว่นตาดูคนถ่าย เป็นต้น