“วู้ดดี้ วุฒิธร” สุดภูมิใจ พา S2O สงกรานต์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยบุกอเมริกา! กระแสดีบัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว

ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามสำหรับ S2O Songkran Music Festival 2024 ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดงานไปแล้วหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย , ฮ่องกง , เกาหลีใต้ , ไต้หวัน , ญี่ปุ่น และล่าสุดเดบิวต์เปิดตัวที่ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ ณ The Brooklyn Mirage , New York

พร้อมทัพดีเจแถวหน้าของโลกอย่าง Marshmello , Subtronics , Alan Walker , Said The Sky , William Black , Timmy Trumpet , Borgeous , Dzeko , Kaivon , ARMNHMR , LEVEL UP ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน 2 วันเต็ม ถือเป็นครั้งแรกที่เฟสติวัล EDM จากไทยและหนึ่งเดียวในเอเชียที่สร้างปรากฎการณ์ความมันส์สุดชุ่มฉ่ำ ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นการเปิดประเดิมครั้งแรกนี้ของ S2O New York ผ่านการนำเสนอ Soft Power สงกรานต์ไทย สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับนิวยอร์กซิตี้ โดยใช้เพลงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานการฉีดน้ำแบบ 360 องศา พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ แบบฉบับสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยให้เกิดความสนุกในรูปแบบใหม่

สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ของวันแรงงานชาติสหรัฐ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม บัตร Sold Out ก่อน 1 สัปดาห์ที่งานเริ่ม ซึ่งตอกย้ำภาพความสำเร็จของแบรนด์ S2O ทำให้ชาวต่างชาติอยากมาสัมผัสและดื่มด่ำไปกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ และปีต่อๆ ไปอีกด้วย

อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็น EDM Festival แบรนด์เดียวในเอเชียที่สามารถส่งออกแฟรนไชส์ไปยังตลาดโลกที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย

วู้ดดี้ วุฒิธร กล่าวว่า “ภาคภูมิใจมากที่ทีม S2O เอาสงกรานต์มาอเมริกาได้ เรามีฝันใหญ่ว่าจะพาสงกรานต์ไปทั่วโลก และหนึ่งในเมืองที่อยากมาปักหมุดคือ NYC เมืองที่ให้พลังเรามาตั้งแต่ตอนโตที่นี่ เห็นความสุขของทุกคนที่มาเอ็นจอยในงาน ทักทายกัน สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ

มันคือเสน่ห์ของเทศกาลไทย ที่วันนี้โมดิฟายด์มาเป็นรูปแบบสากล พวกเราเห็นแล้วก็มีแต่ความสุข มันอิ่มเอมสุดๆ ขอบคุณทุกแรงบันดาลใจจากทุกคนที่สนับสนุน S2O มาตั้งแต่ปีแรก ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่น้องชาวไทยทุกคนที่ร่วมสนับสนุน ซึ้งใจมากครับ และที่สำคัญขอบคุณ @mrpulin และทีม @s2ofestival ที่ไม่เคยหยุดฝัน … ปีหน้าไปไหนต่อ… อเมริกามีอีกหลายเมือง”