–ร็อกหัวมัน “POTATO” เตรียมระเบิดความมันส์กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี Chang Music Connection presents “POTATO HEAD CONCERT #ในหัวมัน” 3 รอบการแสดง 15-16-17 ส.ค. ณ One Bangkok Forum จัดโดย GAYRAY จาก GMM SHOW พิเศษทุกที่นั่งจะได้รับ “Scent of Potato Head” การ์ดหอมที่ออกแบบกลิ่นเฉพาะโดยสมาชิกทั้ง 5 จำหน่ายบัตร 27 มิ.ย. 10.00 น ทาง The Concert Application หรือ www.theconcert.com

–พระเอกซุปตาร์ ‘จูจีฮุน’ พร้อมกลับมายึดพื้นที่หัวใจ ชวนแฟนคลับไทยขึ้นยานท่องจักรวาลของจูในงานแฟนมีต “2025 <JU JI HOON Asia Tour Fanmeeting ‘JUNIVERSE’ in BANGKOK>” วันเสาร์ที่ 5 ก.ค. ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์, ชั้น 7 ไอคอนสยาม จองบัตรได้ทาง เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456

–นัดเช็กชื่อกันใน JACKIE JACKRIN The 1st Fan Concert “THE SENSE OF FEELINGS” แฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของ ‘แจ๊คกี้ จักริน’ วันเสาร์ที่ 26 ก.ค.นี้ ที่ centralwOrld PULSE ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซื้อบัตรได้ที่ www.eventpop.me รอบเดียวเท่านั้น

–พร้อมแลนดิ้งพบกับแฟนไทยแล้ว หนุ่มรอยยิ้มเพชฌฆาตกระชากหัวใจ ‘อี โดฮยอน’ ในงาน “2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] IN BANGKOK” วันเสาร์ที่ 19 ก.ค. นี้ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เปิดจำหน่ายบัตร เสาร์ที่ 7 มิ.ย. ทาง www.ticketmelon.com ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

–เปิดไลน์อัพศิลปินรอบที่3 “Summer Sonic Bangkok 2025” จัดว่าเด็ด ฮิพฮอพสุดฮอต “21 SAVAGE”, ปลดล็อกหูทองคำกับ ‘JVKE’ ที่ขึ้นเวทีครั้งแรกในไทย, วง J-ROCK จากญี่ปุ่น “BAND-MAID”, เติมความสดใสกับ 5 สาวเกิร์ล K-Pop อย่าง “HITGS” ปิดท้ายด้วย Soft Power ตัวแม่ที่แท้ทรู ซุปตาร์ลูกทุ่งอินดี้ ‘ลำไย ไหทองคำ’ กับครั้งแรกในเวทีระดับโลก อย่ารอช้ากดบัตรทาง https://www.ticketmelon.com/summersonicbkk/ssbkk25 แล้วไปมันส์แบบไร้ขีดจำกัดวันที่ 23 – 24 ส.ค. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์