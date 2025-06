หลิงหลิง พูดชัด ไม่มียอมความ ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ซาแซงคุกคามหนัก ส่งกำลังใจให้ ออม คนใกล้ชิดเป็นงูพิษ

เกิดเรื่องราวสร้างความไม่สบายใจอย่างมาก สำหรับการถูกคุกคามจากซาแซง จนต้องออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านั้น สำหรับนักแสดงสาว หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง ที่ล่าสุดส่งตัวแทนแจ้งความเพิ่มเติม หลัง ‘ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์’ น้องสาวคนสนิทจับได้ว่าคนขับรถขายข้อมูลส่วนตัว ทั้งความเคลื่อนไหว สถานที่จะไปให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัย และเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว อ่านข่าว หลิง-ออม ส่งตัวแทนแจ้งความ ซาแซงตามถึงบ้าน-คอนโดฯ จ้างคนขับบอกข้อมูล จองตั๋วเครื่องบินนั่งข้าง

ล่าสุดวันที่ 12 มิ.ย.68 หลิงหลิง ที่เดินทางมาร่วมงานเปิดตัว ลัฟ (Luv) แบรนด์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ต The Official Launch Of Luv Oat Milk Thailand And Best Friend Of Luv “Ling Ling Kwong” ที่ EDEN ZONE ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ จึงได้ให้สัมภาษณ์อัพเดตถึงเรื่องที่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดที่ไปแจ้งความเพิ่ม?

“เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา เคยไปแจ้งไว้ว่ามีคนตามถึงคอนโด ก็มอบอำนาจให้ช่องไปจัดการ เท่าที่ทราบคือโดนตามรถ แอบตามไปถึงที่ส่วนตัวซึ่งรู้สึกรุนแรงแล้ว (กลัวไม่ปลอดภัย?) ใช่”

คนขับรถก็โดนไล่ออก?

“อันนี้ต้องรอน้องออมชี้แจง เพราะมีคนต้องรับผิดชอบ และเท่าที่ทราบคือน้องออมก็ไล่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้ว (คนนี้มีพฤติกรรมยังไงบ้าง?) หลิงไม่ค่อยได้อยู่กับคนรถของน้องออม ไม่ได้สนิท ภายนอกดูปกติไม่ได้มีอะไร”

ออมเครียด?

“ใช่ จริงๆ แอบเป็นห่วงน้อง เราแชร์กันทุกเรื่อง น้องก็แอบมีกังวล ใครที่โดนมาก็คงกังวลและเครียด โดนคนใกล้ตัวทำแบบนี้ก็คงเสียใจกับเหตุการณ์แบบนี้”

ให้กำลังใจน้องออมยังไง?

“ตอนนี้น้องก็กำลังใจดีขึ้นนะ ก็เอาอาบูชิคเก้น (นก) ไปเยียวยาจิตใจ”

ดำเนินคดีกับคนนั้นด้วย?

“ใช่ ส่วนนี้ต้องให้น้องมาชี้แจง แล้วน้องก็มอบอำนาจให้ช่องด้วย ให้เขาดำเนินคดี”

ของหลิงยังเจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหม?

“มีคุยกับคนรถเพิ่มเติม เพราะคนรถเขาอยู่ด้วยกันเขาก็พูดคุยกัน ก็ทราบคร่าวๆ ก็ถามว่าได้ทำไหม ก็ห้ามนะ ไม่ได้นะ”

มาตรการดูแลเรา 2 คนตอนนี้ต้องเข้มข้นขนาดไหน?

“พอมีเรื่องนี่ก็จ้างบอดี้การ์ดเข้ามาทันทีเลย ถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีบอดี้การ์ดขนาดนั้น หลิงกับน้องออมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ แต่ถ้ามางานทางผู้จัด ช่อง หรือไปต่างประเทศเขาจะมีคนมาดูแลความปลอดภัยเพิ่ม”

ระแวงมากขึ้นไหม?

“จริงๆ มีไหม มีค่ะ แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไง แค่ระวังตัวให้มากขึ้น ถ้าจับได้ก็จะดำเนินคดี”

เสียใจไหม มาเกิดเรื่องแบบนี้กับเรา?

“อืม เสียใจสิ คนใกล้ตัวเราให้ใจเต็มร้อยอยู่แล้ว แล้วใครที่เราให้ใจไปแล้วแบบทำอย่างนี้ก็เสียใจ”

ฝากบอกถึงซาแซงอีกรอบ?

“อยากฝาก อยากให้หยุดการกระทำแบบนี้ เราก็ออกมาแอ็กชั่นชัดเจนแล้วว่าถ้าจัดได้ก็จะดำเนินคดีนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังตามอยู่ก็วอนให้หยุดเลยดีกว่า เวลาทำงานเราเต็มที่กับแฟนๆ ทุกคนจริงๆ ใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทำแบบนี้เลยมันทำร้ายจิตใจของศิลปินมากๆ (ไม่ยอมความใช่ไหม?) ไม่มียอมความค่ะ”