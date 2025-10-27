ซุปตาร์บันเทิง - ‘ปุ๊กลุก-ไมค์’ทุ่มซื้อบ้านหรู เคลียร์ดราม่าไลฟ์‘เจนนี่’ปลิว!

ควงกันมาร่วมงาน “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว สำหรับคู่รักคนดัง ‘ปุ๊กลุก’ ฝนทิพย์ วัชรตระกูล กับ ‘ไมค์’ ภัทรเดช สงวนความดี หลังจบงานทั้งคู่ก็จูงมือกันมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ไปไลฟ์ขายของกับ ‘เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น’ แต่เกิดดราม่าว่าเสียงดังดูวุ่นวาย รวมถึงมีการไทอินสินค้าอื่นจนทำให้ไลฟ์ปลิว อีกทั้งยังอัพเดตการซื้อบ้านหรูร่วมกัน
★ น้อยใจจนจะไม่ไลฟ์สดอีกแล้ว หลังไปทำไลฟ์เจนนี่ปลิว?
ปุ๊กลุ๊ก – “ความรู้สึกตอนแรกสนุก เราชอบเอ็นเตอร์เทนคนในช่องเราเป็นเรื่องปกติ แต่บางทีลืมนึกไปว่าแฟนๆ ของแต่ละช่องมีความชอบต่างกัน ก็เป็นจุดที่ทำให้เรียนรู้และเติบโตขึ้น เราอยากสนุกกับการไลฟ์ ลืมคิดถึงความพอดีของแต่ละช่องไป
จุดแรกเป็นความรู้สึกเสียใจ เจตนาเราค่อนข้างบริสุทธิ์ ฟีดแบ็กหลังจากนั้นทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราไปฆ่าคนตาย สิ่งที่แย่ที่สุดคือเรารู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์ว่าเราไปทำให้ เจนนี่-ยิว ไม่โอเครึเปล่า ก็เลยมาคุยกันว่ามันจริงไหม หลังจากที่ได้คุยกันก็สบายใจมากๆ รู้เลยว่าจริงๆ แล้วท่ามกลางปัญหาที่มีหลายคนไม่เข้าใจ ยังมีคนอีก มากๆ ที่รักเรา
คือจากนี้จะไม่พูดเสียงดังอีกแล้ว เสียเซลฟ์ไปเลย แต่พอมีคนเข้ามาชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นก็รู้สึกอยากจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้คนอื่นอีกครั้ง แต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง การได้ไปพื้นที่ของคนอื่นเราก็ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจริงๆ”
★ จะไม่ไลฟ์แล้ว?
ปุ๊กลุก – “เราไม่ได้ได้เงินเยอะจากการไลฟ์สด แต่เราได้เงินจากการรีวิวสินค้าเยอะ เราไม่มีปัญหาด้านการเงินหากไม่ได้ไลฟ์สด แต่การไลฟ์มันทำให้เราได้เจอแฟนคลับ เลยบอกไมค์มันสนุกดีนะ”
ไมค์ – “การไลฟ์ทำให้เขามีความสุข ก็เลยพยายามเอ็นเตอร์เทน”
★ เจนนี่ไม่ได้ติดใจ?
ปุ๊กลุก – “เจนนี่มืออาชีพและน่ารักมาก เราได้มาจอยกัน รู้จักกัน เป็นเรื่องดีมากๆ ในปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็เรียนรู้และเติบโตไป”
★ ถามถึงบ้านหลังใหม่?
ปุ๊กลุก – “เป็นบ้านเราแหละ เป็นน้ำพักน้ำแรง ครั้งนี้เป็นการซื้อร่วมกัน ตอนแรกวางแผนว่าจะเป็นที่ของไมค์ในการสร้างบ้าน แต่เราไปเจอที่นี่แล้วชอบ”
ไมค์ – “ก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ 6-8 เดือน”
★ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหรือยัง?
ไมค์ – “ตอนนี้บ้านมีแล้ว แต่กำลังตรวจบ้านอยู่”
★ มูลค่าถึงร้อยล้านไหม?
ปุ๊กลุก – “ไม่ถึงค่ะ 70 ล้านยังไม่ได้ตกแต่ง สปอนเซอร์เข้าได้นะคะ ขาดทุกอย่างเลย ขาดตั้งแต่ผ้าม่าน เครื่องครัว ที่มีแล้วอย่างเดียวคือคนข้างๆ ที่เหลือไม่มีเลย”
★ เรื่องบ้านมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างไหม?
ไมค์ – “ไม่ค่อยนะไม่ค่อย ไม่มีโอกาสพูด”
ปุ๊กลุก – “จริงๆ ยังไม่เกิดการทะเลาะ ไม่ค่อยได้ยินคอมเมนต์จากเขาเลย เอาจริงๆ ไมค์ค่อนข้างน่ารักแหละ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เขาซีเรียสจริงๆ ก็เอาตามนี้ เรารู้สึกว่าเราชอบสไตล์บ้านเหมือนกัน การตกแต่งก็สไตล์คล้ายๆ กัน เรียบๆ หน่อย”
★ คิดว่าจะได้เข้าอยู่เมื่อไหร่?
ปุ๊กลุก – “น่าจะแปดเดือนถึงหนึ่งปี แต่ไม่มีฤกษ์ค่ะ อยากเข้าไปอยู่แล้ว เพราะเริ่มผ่อนแล้ว”
★ วางแผนยังไง มีห้องลูกหรือยัง?
ปุ๊กลุก – “ไม่มีห้องลูกค่ะ มีห้องนึงเป็นห้องคุณพ่อ ห้องนึงเป็นห้องคุณแม่ แล้วก็เป็นห้องที่ให้ญาติมาอยู่นอนได้ประมาณ 4-5 คน”
★ แสดงว่าทั้งสองคนไม่อยากมีลูก?
ปุ๊กลุก – “ใช่ค่ะ นึกภาพตัวเองเป็นแม่ไม่ออก”
ไมค์ – “ส่วนผมเฉยๆ ทุกวันนี้ก็เลี้ยงลูกหมาอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ดูแลหลานอยู่ 2-3 คน กว่าเด็กจะโตได้มันเหนื่อยมาก กว่าจะส่งเรียน ขนาดหลานเรายังร้องไห้เลย แล้วถ้าเป็นลูกตัวเองเราคิดแล้วเราก็แบบค่อยคิดอีกทีนึง ส่งหลานให้จบก่อน”
กรผกา ธีระจารุวรรณ