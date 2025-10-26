ตุ๊ก เดือนเต็ม นักแสดงอาวุโสร่วมส่งเสด็จฯ น้อมถวายความอาลัย พิธีเชิญขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง
วันนี้ (26 ต.ค.68) เหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศ ต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำ ถือพระฉายาลักษณ์ เดินทางไปที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยในเวลา 16.00 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง นั้น
ทั้งนี้นักแสดงอาวุโส ตุ๊ก เดือนเต็ม ได้โพสต์แต่งกายชุดดำเดินทางไปที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมถือพระฉายาลักษณ์ ร่วมอยู่กับหมู่เหล่าพสกนิกร พร้อมแคปชั่นว่า “ร่วมส่งเสด็จพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
#น้อมถวายความอาลัย
#สมเด็จฯพระพันปีหลวง
#สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์
#แม่ของแผ่นดิน”
