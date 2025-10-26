ตุ๊ก เดือนเต็ม นักแสดงอาวุโสร่วมส่งเสด็จฯ น้อมถวายความอาลัย พิธีเชิญขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (26 ต.ค.68) เหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศ ต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำ ถือพระฉายาลักษณ์ เดินทางไปที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยในเวลา 16.00 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง นั้น

ทั้งนี้นักแสดงอาวุโส ตุ๊ก เดือนเต็ม ได้โพสต์แต่งกายชุดดำเดินทางไปที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมถือพระฉายาลักษณ์ ร่วมอยู่กับหมู่เหล่าพสกนิกร พร้อมแคปชั่นว่า “ร่วมส่งเสด็จพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
#น้อมถวายความอาลัย
#สมเด็จฯพระพันปีหลวง
#สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์
#แม่ของแผ่นดิน”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
4

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
5

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
8

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
9

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
10

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย