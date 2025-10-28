ผู้จัดคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ประกาศจัดงานตามเดิม ปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับการไว้อาลัย เปิดขายบัตรรอบ2 เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน
สำหรับคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ผู้จัด ไอมี่ไทยแลนด์ ประกาศยังคงจัดงานตามกำหนดเดิมที่ได้ดำเนินการเตรียมงานไว้ทั้งสองรอบการแสดง ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 โดยจะปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไว้อาลัย
รวมถึงขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านสวมเครื่องแต่งกายแบบสุภาพในโทนสีไม่ฉูดฉาด และร่วมไว้อาลัยก่อนเริ่มการแสดง
สำหรับการจำหน่ายบัตรรอบการแสดงที่2 จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คิวซื้อบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์ทั้ง 10 สาขา สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ตามคิว และสาขาที่ท่านได้รับ
2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น. ธันเดอร์โดม สเตเดียม
ราคาบัตร: 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 (บัตรนั่ง) / 3,900 (บัตรนั่ง) บาท ทุกราคาบัตรรับ Official Poster และบัตรแข็งที่ระลึก ใช้บัตรกระดาษเข้างาน
เปิดจำหน่ายบัตรรอบการแสดงที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com, เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456
ติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok: @imethailand / X และ Instagram: @ime_th