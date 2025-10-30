ข่าวสดมิวสิค – ‘NANON’ ศิลปิน RISER MUSIC ส่งซิงเกิลใหม่! ‘ไม่อยากรัก(Shiftless)’ ได้ แม็ก ธิติวัฒน์ โปรดิวเซอร์คู่ใจ ถ่ายทอดเนื้อหากัดกินหัวใจ

หลังเสิร์ฟความร้อนแรงไปกับซิงเกิล “Make You Mine” ล่าสุด ‘NANON’ (นนน กรภัทร์ เกิดพันธ์) ศิลปิน RISER MUSIC กลับมาพร้อมเพลงรักไม่เผื่อใจ “ไม่อยากรัก” (Shiftless) จากอัลบั้มที่ 2 “SEVEN”

ได้ ‘แม็ก’ ธิติวัฒน์ รองทอง (แม็ก The darkest Romance) โปรดิวเซอร์คู่ใจ มาถ่ายทอดเนื้อหากัดกินหัวใจ พร้อมชวนนักแสดงรุ่นน้อง ‘ตาต้า’ ธารพล พงษ์นริศร ร่วมแสดงมิวสิควิดีโอ

NANON เล่าว่า “ซิงเกิล ไม่อยากรัก (Shiftless) เปรียบเป็นบาปที่เรียกว่าความเกียจคร้าน (Sloth) คือการไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ เพราะเหนื่อยที่จะต้องเริ่มต้นทำความรู้จักกับใครใหม่ เลยยอมจมอยู่กับความรักเดิมๆ คนเดิม เป็นหนึ่งคอนเซ็ปต์ ‘7 Deadly Sins’ หรือ บาปทั้งเจ็ด จากอัลบั้ม SEVEN ได้ พี่แม็ก The darkest romance รับหน้าที่โปรดิวเซอร์

โดยมิวสิควิดีโอจะเล่าเรื่องราวในโลกที่ล่มสลายจากเชื้อไวรัส ที่มีคนแปลกหน้าสองคนต้องเอาชีวิตรอดไปด้วยกัน จากความใกล้ชิดกลายเป็นความผูกพัน แต่กลับมีเหตุการณ์ทำให้ต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกรักษาชีวิตตัวเอง หรือยอมแพ้ไปพร้อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ เพลงนี้ได้ ตาต้า น้องใหม่มาร่วมแสดงมิวสิควิดีโอด้วย”

“อยากฝากทุกคนติดตามและชมมิวสิควิดีโอเพลง ไม่อยากรัก (Shiftless) ทาง YouTube Riser Music และฟังเพลงได้ทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับ” นักร้องหนุ่มกล่าวทิ้งท้าย

