เรียกว่ากระแสความจิ้นมีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของ เก้า นพเก้า และ พีพี ปุญญ์ปรีดี ที่แฟนๆ ลุ้นกันตลอดเวลาว่า เมื่อไหร่ทั้งคู่จะเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริง ล่าสุดวันที่ 29 ต.ค. ทั้งคู่ได้มาร่วมงาน MAYA TV AWARDS 2025 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมตอบเรื่องดังกล่าวว่ามีโอกาสพัฒนาหรือไม่ในตอนนี้
โดยทั้งคู่เล่าว่าขอปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกวันนี้ทำงานด้วยกันก็มีความสุขและสนุกดี ส่วนตัวแล้วทั้งคู่เองไม่กดดันเลยเวลาโดนถามหรือคนคาดหวังโมเมนต์ เพราะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นความสุขให้กับแฟนๆ
กระแสคู่จิ้นเราดังมากมีแฟนๆ ถามมั้ยว่าจะเป็นคู่จริงได้หรือยัง?
พีพี : “ยังไม่เคยค่ะ”
เก้า : “อย่างที่เห็นครับอยู่ด้วยกันก็สนุกสนาน ยังดูแบบว่ามีความสุข”
อยู่ด้วยกันแล้วแฟนคลับเค้าฟินเรารู้สึกยังไงบ้าง?
เก้า : “ผมก็ดีใจนะแต่สำหรับผมเวลาผมทำงานกับน้องมันมีความสุขหรือมันมีโมเมนต์อะไรแบบนั้นผมก็รู้สึกแฮปปี้อ่ะครับ เราได้ทำงานร่วมกับใครซักคนแล้วงานมันสนุก มันก็ทำให้ทุกอย่างดูราบรื่น รู้สึกดีใจ”
คนก็ยังจิ้นกันเยอะอยู่มากๆ แม้ละครจะจบไปแล้ว?
เก้า : “ก็ขอบคุณครับแต่ไม่รู้ว่าทุกคนไปเห็นมุมไหนของเราบ้าง เพราะเราก็มีหลายมุมมากๆ ทั้งทำงานด้วยกันและมีความสุข ทั้งทำงานด้วยกันแล้วสนุก มีแบบงุ้งงิ้งกัน”
พีพี : “ดีใจที่เราทั้งสองคนได้เป็นความสุขของแฟนหลายๆ คน บางคนมาเล่าให้ฟังว่าต่ออายุป้ามากเลยลูกหลังดูคลิปพวกหนู พวกหนูสองคนก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่จะเป็นความสุขให้กับแฟนๆ ต่อไป คือเห็นเราแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย”
กดดันไหมเวลาคนคาดหวังโมเมนต์จากเรา?
เก้า : “ถามผมก็ไม่นะเพราะว่าพี่ๆ เค้าก็ชิปกันแบบน่ารัก บางคนก็แบบว่าเป็นพี่น้องกันแล้วค่อยๆ ขยับความสัมพันธ์กันเค้าก็บอก เราก็แบบมันเป็นอะไรเล็กๆ น้อยๆ น่ารัก”
พีพี : “ด้วยความที่ทั้งหนูและพี่เก้าเป็นความธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้ว มันไม่ต้องประดิษฐ์หรืออะไรเลย ก็เลยรู้สึกว่าไม่กดดัน แล้วเหมือนพี่ๆ เค้าก็แซวกันน่ารัก”
แสดงว่าเค้าเข้าใจตัวตนเราทั้งคู่แต่แรกแล้ว ดีใจไหมที่เค้าให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวเรา?
เก้า : “เรารู้สึกว่าเรานับถือกันมากๆ มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆ การชิปก็อยู่ในแบบที่พอดี ผมก็ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยเวลาทำงานคู่กัน มันก็เลยดูสนุกแล้วก็แฮปปี้ทั้งคู่”
กระแสที่เค้าลุ้นว่าจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริง?
พีพี : “พวกเรารู้ค่ะว่าแฟนๆ เชียร์ เราก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ”
มีคนถามเยอะไหม?
เก้า : “เยอะๆ ผมไปออกรายการไหนคำถามก็ตามไปทุกที่ ผมก็ตอบไปว่าก็มีความสุขดี”
พีพี : “ถามค่ะ ก็เป็นพี่ๆ ในวงการบันเทิง หรือเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน”
หลังจากนี้จะมีหนังคู่กันใช่ไหม?
เก้า : “เดี๋ยวต้องรอลุ้นครับ จริงๆ ก็มีคุยโปรเจ็กต์กันไปบ้างล่าสุดก็มีผลิตภัณฑ์คู่ติดต่อมา”
พีพี : “เป็นเจ้าของเดียวกันแต่เป็นคนละผลิตภัณฑ์”