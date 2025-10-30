ซี – นุนิว หายเหนื่อย! คนชมคอนเสิร์ตปัง สู้มาด้วยกันเยอะ ดีใจที่ยังอยู่ด้วยกัน – นุนิว เล่าร่วมงาน โปรดิวเซอร์เกาหลีชื่อดัง
เพิ่งจบคอนเสิร์ตคู่ไปแบบหมาดๆ สำหรับคอนเสิร์ต “CRAZY IN LOVE ZEENUNEW CONCERT 2025” ของ ซี พฤกษ์ และ นุนิว ชวรินทร์ ล่าสุดวันที่ 29 ต.ค. ทั้งคู่ได้มาร่วมงาน MAYA TV AWARDS 2025 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมเล่าความรู้สึกหลังคอนเสิร์ตจบ
โดยทั้งคู่เล่าว่ารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบโชว์ และ โปรดักชั่นในวันนั้น ฟีดแบ็กที่ทุกคนให้มาคือหายเหนื่อยเลย ด้านยุนิวเองก็ได้เล่าพาร์ตของชุดและการขึ้นสลิง รวมถึงพูดถึงการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เกาหลีชื่อดัง ส่วนซีเองก็เล่าพาร์ตการย้อมผมที่เจ้าตัวเอ่ยปากเองว่า 30 กว่าปีเพิ่งย้อมมาสองรอบ
บรรยากาศคอนเสิร์ตของเราเป็นยังไงบ้าง?
ซี : “รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก เพราะไม่ได้ซ้อมคอนแล้ว ก็รู้สึกดีใจมากที่ผ่านพ้นมาได้ทั้งฝึกร้องฝึกเต้น ก็แฟนๆ ซัพพอร์ตแล้วก็กรี๊ด”
โปรดักชั่นอลังการมาก?
นุนิว : “ชอบมากครับมันไม่ได้เวอร์แค่หน้างานแต่ไลฟ์สตรีมก็เว่อร์ด้วย รู้สึกว่าชอบมากๆ เลย ฟีดแบ็กโดยรวมคือเห็นแล้วหายเหนื่อยเลย แบบว่าช่วงที่เหนื่อยซ้อมมาเป็นเดือนก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลย รู้สึกว่า success มากสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้”
เห็นว่าพี่เจนิสก็ไปดูเราก่อนวันจริงด้วย?
นุนิว : “พี่เจนิสมาดูวันซ้อม ให้กำลังใจเพราะว่าวันจริงพี่เค้าติดงาน และไม่ได้มาแค่มาเฝ้าด้วยเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ด้วย”
จังหวะโหนสลิงเป็นยังไงบ้างเพราะคนข้างล่างก็ลุ้นไปด้วย?
ซี : “ผมอยากขึ้นไปด้วย ผมอยู่ข้างล่างไง”
นุนิว : “คือผมครั้งแรกที่ขึ้นไปขาสั่น แอบกลัว เพราะว่าข้างบนปกติก็ไม่เคยขึ้นไปเหมือนกัน แล้วก็ไม่รู้ว่าเคยมีศิลปินท่านไหนขึ้นไปบ้างไหม ระหว่างที่ขึ้นไปมันจะเป็นทางเดินแบบเป็นตะแกรง ซึ่งมันเป็นตะแกรงที่มองทะลุไปแล้วเห็นข้างล่างเลย มันสูงมาก คือถ้าเป็นตะแกรงปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เดินแล้วมันยวบนิดนึง ก็เลยหวาดเสียวนิดหน่อย แต่ว่าปลอดภัยเพราะมีพี่ๆ คอยเดินเซฟตลอดเวลา”
ได้ซ้อมก่อนไหม?
นุนิว : “ซ้อมก่อน คือมันมีน่ากลัวหลายจุด วันแรกก็กลัวตอนเดินไปเข้าจุดสแตนด์บาย วันที่สองกลัวตอนตอนผมขึ้นไปปุ๊บต้องปีนข้ามรั้วแล้วห้อยตัว ตอนตรงปีนมันน่ากลัว เพราะมันไม่มีอะไรให้เหยียบ มันก็น่ากลัวแต่เราเลือกเอง ไม่เข็ดชอบอยากทำอีก”
แล้วพี่ซี?
ซี : “ผมไม่เคยขึ้นถึงข้างบนสุด แต่ถ้าไม่มีอะไรติดแล้วก้าวข้ามไปผมก็ไม่กล้า ต้องมีอะไรเซฟเราก่อน”
เปลี่ยนแปลงลุกส์?
ซี : “ใช่ เพราะทุกครั้งจะทำสีผมแต่ครั้งนี้ก็ย้อมไปเลย ปกติจะเป็นสเปย์ฉีดผม อายุ 30 กว่าแล้วย้อมสองครั้งในชีวิต”
ลุกส์นี้คืออยากให้มันแมตช์กันหรือเปล่า?
นุนิว : “เฮียทำเอง”
ซี : “ตอนแรกไม่ได้เป็นสีนี้ ตอนแรกเป็นสีขาวแต่ตอนนี้มันเริ่มหลุด มันดูแลยาก”
เรื่องชุดของพวกเรา?
นุนิว : “เป็นคอนที่ใส่น้อยชิ้นที่สุดที่เคยใส่มาแล้ว แต่ถูกใจชอบ”
เฮียบอกว่าไฟเขียวผ่านสายตาแล้ว?
นุนิว : “ไม่ห้ามหรอก”
ซี : “ก็ไม่ได้ชอบ แต่ก็แล้วแต่ เอาไว้ใส่ขึ้นงานอีเวนต์”
นุนิว : “อีเวนต์อาจจะยัง”
ซี : “ก็ไม่ได้ขัดใจขนาดนั้น แต่ก็รู้สึกไม่ชินตา”
นุนิว : “5 ปีไม่เคยใส่เลย ได้รับการอนุมัติจากหลายฝ่าย เฮียก็อนุมัติ พี่อ๊อฟก็อนุมัติ”
แต่พี่อ๊อฟก็บอกว่าช็อกอยู่เหมือนกัน?
นุนิว : “คือพี่อ๊อฟอนุมัติตอนแรก แต่อาจจะคิดไม่ถึงว่าขนาดนี้เลยหรอ แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยเพราะว่าลูกโตแล้ว”
โดนแซวเยอะไหมว่าโตแล้ว?
นุนิว : “ก็แซวอยู่ แต่ผมก็บอกว่า 24 แล้วโตแล้ว แม่ก็บอกว่านี่แหละ เขาชอบใจ เค้าชอบให้ลูกโต ผมพูดในคอนว่า 24 แล้วโตแล้วปีหน้าก็ 25 จะเบญจเพสแล้ว เค้าก็บอกว่าเออ เขาชอบ แต่ก็ทำไปแล้วครับ”
โมเมนต์ตอนท้ายคอนเสิร์ต?
นุนิว : “มันรู้สึกว่าผมพูดวันนั้นว่ามันห้าปีแล้วเนาะ ที่หนูกับเฮียเดินทางด้วยกันมา ห้าปีมันก็ไม่ใช่แป๊บเดียว มองไปมันก็นานมากๆ เหมือนกัน แล้วเหมือนเราผ่านอะไรมากันเยอะ ผ่านมาทางคอนเดียวคอนคู่ งานอื่นๆ ด้วย ซึ่งแต่ละงานมันก็ไม่ได้ง่ายเลย เราสู้มาด้วยกันเยอะก็เลยรู้สึกภูมิใจ ดีใจที่มาด้วยกันจนถึงวันนี้และยังอยู่ด้วยกัน”
ซี : “ผมก็เลยโดนขอหอมแก้ม ก็แฟลตแบ๊กไปตอนผมขอเค้าหอมแก้ม”
นุนิวได้มีโอกาสไปทำเพลงที่เกาหลี?
นุนิว : “ใช่ ก็ได้รับโอกาสดีๆ ได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังจากเกาหลีมาแต่งเพลงให้ เป็นเกียรติมากดีใจมากที่ครั้งหนึ่งอย่างน้อยเราเคยได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดัง แล้วมู้ดเพลงที่แต่งออกมาเกาหลีมาก รู้สึกเป็นเคป็อปที่แท้ทรู”
หลายคนอึ้งไม่เคยมีใครได้ยินช่องเสียงนี้ของนุนิว?
ซี : “มีครับช่วงแรกๆ ที่ร้องเพลง หนูใช้ช่องนี้อยู่”
นุนิว : “หายไปนานแล้วครับ แล้วเหมือนแบบได้แร็พด้วย แต่ช่องเสียงอันนั้นยังไม่เคยใช้เลย เพิ่งเคยใช้กับเพลงนี้นี่แหละ ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆ ดี”
เราไปเจอกับโปรดิวเซอร์คนนี้ได้ยังไง?
นุนิว : “ทางค่ายติดต่อไป ฝั่งโน้นเค้าก็โอเคกับเรา คือตอนแรกผมก็คิดว่าเค้าจะแต่งให้เราหรอ เราเป็นใครก็ไม่รู้ (ยิ้ม) แต่เค้าก็รับแต่งให้ แล้วเค้าก็น่าจะเห็นอะไรในตัวเราซักอย่าง เค้าน่ารักและเฟรนลี่มากเลย คือหน้าตาพี่เค้าอาจจะดูเท่ๆ ตัวจริงน่ารักมาก”
ทำเพลงเดียวหรือจะมีออกมาอีกไหม?
นุนิว : “ไม่แน่ใจคือหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสจะทำอีก แต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำอีกเมื่อไหร่”