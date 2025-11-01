ความหวังวันที่ 1 พ.ย. เช็กดวง 3 ราศี เตรียมรับทรัพย์วันหวยออก เผยที่มาโชคลาภ ลุ้นเลขนำโชคราศี
เช็กราศีมีลุ้นความปังรับวันหวยออก อาจารย์บิวตี้ เปิดราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชค ต้อนรับความบันเทิงแบบจุกๆ วันที่ 1 พ.ย.นี้ ใน รายการหวยกระแส ลอตเตอรี่พลัส ดังนี้
อันดับหนึ่ง ราศีกรกฎ ดาวพฤหัสมาทับตัว เป็นเรื่องโชคลาภก้อนโต ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ความปังมาถึงแล้ว วันที่ 1 พ.ย. เตรียมตัวเลย
เลขนำโชค ของราศีกรกฎ ได้แก่ 4 และ 9
อันดับสอง ราศีมีน ดาวพฤหัสทำมุมดีอยู่ในเรือนปุตตะ โชคลาภ ลาภลอย หรือสิ่งอะไรเล็กๆ เรื่องฝันหรือไปเห็นเลขอะไรมา ต้องตาต้องใจ จัดไปเลย
เลขนำโชค ของราศีมีน ได้แก่ 7
อันดับสาม ราศีกันย์ จะได้โชคได้ลาภจากคน เช่นการไปถามคนนั้นคนนี้ เขาเล่นเลขอะไรกันแล้วเล่นตาม จะได้โชคลาภจากคน
เลขนำโชค ของราศีกันย์ ได้แก่ 5 และ 4
ส่วนราศีอื่นๆ แนะนำให้ทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัด หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบริจาคค่าไฟก็ได้