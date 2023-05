ปั้นนักออกแบบไทย แข่งตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าฯ เชิญชวนนักออกแบบที่ร่วมโครงการในอดีต และหน้าใหม่ สร้างจุดขาย เปิดตลาดการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายนักออกแบบไทย สู่เส้นทางการเป็นแบรนด์นักออกแบบมืออาชีพ เปิดตัวโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023

ภายใต้แนวคิด “KEEP AN EYE ON : THE CREATIVE POWER OF THE NEW ERA จับตาพลังสร้างสรรค์จากนักออกแบบรุ่นใหม่และเทรนด์การออกแบบโลก”

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตลอด 21 ปี กรมได้สร้างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสู่เวทีในระดับประเทศและระดับสากล เป็นจำนวนมาก มีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาในโครงการแล้ว กว่า 744 ราย

ปีนี้ เป็นอีกครั้งที่เปิดรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยกรมได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบและการตลาดมาร่วมเฟ้นนักออกแบบที่มีความพร้อมให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพเติบโตไปสู่ตลาดสากล

น.ส.ประอรนุช ประนุช ผอ.สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า “โครงการนี้ ได้สร้างบุคลากร นักสร้างสรรค์ ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และเป็นเวทีบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ

ปัจจุบันนักออกแบบไทยที่เคยเข้าร่วมโครงการ มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาทิ คุณศรัณญ อยู่คงดี จากแบรนด์ SARRAN คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ แบรนด์ Qualy แบรนด์สินค้ารักษ์โลก คุณธนิสา วีระศักดิ์ศรี แบรนด์เครื่องประดับ RAVIPA คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ แบรนด์ PIN METAL ART ชิ้นส่วนเศษเหล็กที่สร้างมูลค่า คุณดุลยพล ศรีจันทร์ PDM สร้างสรรค์เสื่อแบบไทยๆ จนกลายเป็นเสื่อที่มีทุกบ้าน

นักออกแบบ ยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือและสร้างงานให้ชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบให้กับคนรุ่นใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เช่น คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ จากแบรนด์ T RA ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น คุณภิพัชรา แก้วจินดา แบรนด์ PIPATCHARA และ คุณกรกต อารมณ์ดี แบรนด์ KORAKOT เป็นต้น

สำหรับ “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก” ในปี 2566 นี้ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนส่วนแรก สำหรับนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการเจรจาการค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แบรนด์ ในงานแสดงสินค้าและเวทีการออกแบบในต่างประเทศ

เช่น งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ระหว่าง 6 – 10 กันยายน 2566 งานแสดงสินค้า MAISON & OBJET ณ กรุงปารีส ระหว่าง 7 – 11 กันยายน 2566 และเจรจาการค้าผ่านแพลตฟอร์ม m.o.m. งานแสดงสินค้า COTERIE New York ระหว่าง 19 – 21 กันยายน 2566

งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 ระหว่าง 20 – 24 มีนาคม 2567 การเข้าร่วมงาน Milan Design Week ระหว่าง 13 – 18 เมษายน 2567 และงาน Creative Expo Taiwan ช่วงเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งจะเป็นเวทีสร้างชื่อเสียงและเพิ่มช่องทางทางการค้าสู่ตลาดสากลได้

ส่วนที่ 2 สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครวันนี้ จนถึง 16 มิถุนายน 2566 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Keep an eye on : The Creative Power Of The New Era”

นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่และแนวโน้มเมกะเทรนด์โลก โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

(1) หลักสูตรแรก ความรู้พื้นฐานการเป็นนักออกแบบระดับสากล อาทิ การสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การค้าออนไลน์ และการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มเมกะเทรนด์โลก

(2) หลักสูตรที่ 2 ค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Mentor รุ่นพี่และรับโจทย์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจ จากเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ เครือบ้านและสวน / SC Grand และองค์กร LIMITED EDUCATION และจากแบรนด์รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ Qualy/ Mobella/ SARRAN และ Q Design and Play พร้อม Alumni Team จะมาเป็นพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2566 ติดตามรายละเอียดการรับสมัครที่เฟซบุ๊ก Talent Thai & Designers’ Room สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169