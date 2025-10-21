คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงาน “CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond” เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะ ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไอคิวทะลุฟ้า - คณะพาณิชย์จุฬาฯมอบรางวัล คนเก่ง-ส่งต่อพลังบวก

ส่วนหนึ่งของรางวัลประเภทนิสิต คณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล นิสิตปี 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA ผู้ได้รับรางวัล MIT Award ในการแข่งขัน The ASEAN-China-India Youth Leadership Summit 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “นอกจากต้องทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติในทีมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว เรามีเวลา 5 วันในการหาข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจเพื่อคิดนวัตกรรมแผนธุรกิจให้สิงคโปร์มีความยั่งยืนในเชิงธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

ผมทำหน้าที่เป็นตัวหลักของทีมโดยไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา เข้ามานั่งสังเกตการณ์ระหว่างการแข่งขัน เพื่อคัดสรร 3 คนจาก 180 ผู้เข้าแข่งขัน เข้ารับรางวัลพิเศษ MIT Award ได้ทุนเรียน MIT Professional Education 1 คอร์ส ผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับทุนนี้ พิจารณาจากบุคลิกที่เข้ากับทีมได้ง่าย ความเป็นผู้นำ และการทำโซลูชั่นแก้แผนธุรกิจในเวลาที่จำกัด”

คณุตม์

 

อีกรางวัลที่ถือว่าเป็นที่สุดของความท้าทายคือรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The Alberta International Business Competition 2024 ที่เมืองแจสเปอร์ ประเทศแคนาดา คณุตม์อยู่ในทีมประเทศไทยเข้าแข่งขัน โดยต้องแก้แผนธุรกิจ 2 เคส ท่ามกลางสถานการณ์จริงซึ่งอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์เพิ่งประสบไฟป่าครั้งใหญ่ เคสแรกช่วยฟื้นฟูธุรกิจชุมชนหลังประสบภัย เคสที่ 2 ช่วยองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งวางแผนสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตพลังงานสะอาด โดยทีมเลือกใช้พลังงานความร้อนจากเปลือกโลก ต้องบูรณาการความรู้จากทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน

คณุตม์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทุกวิชาที่เรียนนำมาใช้จริงในการแข่งขัน ถึงแม้เป็นวิชาเสริมก็ช่วยให้แผนแหลมคมขึ้น ขอบอกน้องๆ ว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้น ไม่ต้องกลัวล้ม พี่แข่งแพ้มาหลายสนาม แต่พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นสู้เสมอ”

ธนภัสสร คงเกษม นิสิตปี 2 ภาควิชาการบัญชี นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ผู้คว้าเหรียญทองจากรายการ SEASA Shooting Championship การแข่งขันในระดับอาเซียน กล่าวว่า กีฬายิงปืนต้องมีสมาธิ จึงช่วยให้เธอเรียนได้ดี ในขณะที่การเรียนช่วยเธอด้านการวางตัวเป็นมืออาชีพ

ไอคิวทะลุฟ้า - คณะพาณิชย์จุฬาฯมอบรางวัล คนเก่ง-ส่งต่อพลังบวก

ธนภัสสรและรมิตา

 

ด้าน รมิตา เตรณานนท์ นิสิตปี 2 ภาควิชาการตลาด เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้ระดับอาเซียน Southeast Asian Karate Championship 2025 นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดือนธันวาคมนี้ กล่าวว่าแวดวงกีฬาก็เป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่สัมผัสคลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนการบริหารธุรกิจการตลาด องค์ความรู้จะช่วยต่อยอดด้านธุรกิจการกีฬาในอนาคต

ไอคิวทะลุฟ้า - คณะพาณิชย์จุฬาฯมอบรางวัล คนเก่ง-ส่งต่อพลังบวก

ชลัมพรรับมอบรางวัลจากคณบดี

 

ชลัมพร วรรัตนธรรม บัณฑิตป้ายแดง อดีตอุปนายกสโมสรนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ในฐานะบัณฑิตที่เสียสละเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กล่าวว่าการทำกิจกรรมช่วยพัฒนาตนเองหลายอย่าง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง รวมทั้งอาจารย์ เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องการสื่อสาร เพราะเมื่อกล้าพูดกล้าคุยทำให้เรียนรู้การทำงานในที่ทำงานได้เร็วขึ้น

