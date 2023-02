รพ.จุฬาภรณ์ คว้ารางวัล FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA กลุ่มแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขาโรงพยาบาล

วันที่ 22 ก.พ. 2566 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล FINALIST ในกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA กลุ่มแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขาโรงพยาบาล ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 งานประกาศรางวัลโซเชียลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จัดขึ้น ณ TRUE ICON HALL ICONSIAM โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลผ่านการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูแบรนด์และผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ

สำหรับกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA นี้มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการใช้โซเชียลมีเดียทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์จากช่องทางของตัวเอง (Own Channel) และช่องทางจากการที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พัฒนาการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์สื่อสารคอนเทนต์สุขภาพสร้างสังคมไทยสุขภาพดีมาอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักหลากหลายช่องทางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ CRA Chulabhorn Channel ได้แก่ Facebook, LINE, YouTube, Instagram, Twitter และTiktok เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามในหลากหลายช่วงวัยและตอบสนองความต้องการในการให้บริการความรอบรู้ด้านสุขภาพอันเป็นประโยชน์สู่สังคมรวมถึงขับเคลื่อนการสื่อสารภารกิจบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ติดตามผ่านกิจกรรมในช่องทางโซเชียลมีเดียมาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง การใช้โซเชียลมีเดียยังเป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่ช่วยเชื่อมต่อทุกการรักษาสู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ การได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Finalist ในกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา HOSPITAL นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คอนเทนต์สุขภาพและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อแบรนด์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สามารถร่วมติดตามข่าวสารการให้บริการคอนเทนต์ความรู้ด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง Facebook @chulabhornhospital และติดตามเป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์กับศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ที่ LINE Official Account @chulabhornhospital นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรายการ และสื่อวีดิโอเพื่อบริการความรอบรู้ด้านสุขภาพ และโครงการภารกิจต่าง ๆ ได้ทาง CRA Chulabhorn Channel ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 5 แพลตฟอร์ม

Youtube (https://youtube.com/@ChulabhornChannel)

Instagram (https://instagram.com/cra.chulabhorn_channel)

Facebook (https://www.facebook.com/CRAChulabhornChannel/)

Twitter (https://twitter.com/crachulabhorn)

TikTok (https://www.tiktok.com/@chulabhornchannel)