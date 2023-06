ทส. จับมือ ภาคีเครือข่าย ชูโรง “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติก รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก

นายจตุพร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ในแต่ละปี UNEP จะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติหรือน่าวิตก โดยในปี 2566 นี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution” ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับ เมื่อปี 2561 แสดงให้เห็นว่า มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติกนั้น เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมาก สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573

ทั้งนี้ทส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้น อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2022 สามารถลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 35,237.12 ตัน/386,789.11 ตันคาร์บอน เท่ากับปลูกต้นไม้ 8,995,095 ต้น ลดการสร้างขยะโดยการนำบรรจุุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle & Circular Economy) 11,276.51 ตัน/136,502.62 ตันคาร์บอน และมีเป้าหมาย 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้องสามารนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในไทย ภายในปี 2025 และบริษัทที่ดำเนินงานในต่างประเทศ ภายในปี 2030

– บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนำร่องทดลองก่อนนโยบายภาครัฐ ในการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยปักธงวันที่ 3 ก.ค. ซึ่งเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล ดีเดย์ เปิดตัวโครงการ เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน (The Mall Group Go Green; Green Everyday) โดยประกาศตัวเป็นห้างสรรพสินค้ารายแรกที่งดบริการถุงพลาสติก ทั้งห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต และขานรับนโยบายภาครัฐงดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No to Plastic Bag” ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ปยังร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดตัวโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point” จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งจุด “Plastic Drop Point” ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จากการรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป สามารถลดการใช้ถุงได้ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านใบต่อปี พร้อมทั้งลงนาม MOU การจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน และในปี 2566 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้พัฒนาตู้คัดแยกขยะเป็นนวัตกรรม Smart Bin เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

– บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือเกรซ ห่วงใยโลก ใส่ใจคุณ นำเสนอบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยในปี 2022 เกรซ สามารถทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้กว่า 240 ล้านชิ้น สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก GHG Reduction 1.45 ล้าน kgCO2 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 120,000 ต้น และคาดว่าในปี 2023 จะสามารถทดแทนการใช้พลาสติกได้เพิ่มขึ้นอีก 20 %

– Recycle Day Thailand เป็นองค์กรในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลทุกประเภท ทั้งกระดาษ กระป๋อง โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ว และพลาสติก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลได้กว่า 104,026.57 กิโลกรัม โดยเทียบเคียงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นจำนวน 300,158.27 kgCO2eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 31,207 ต้น รวมถึงการรับน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหาร นำไปรีไซเคิลเป็นน้ำมันเครื่องบิน นอกจากนี้ รีไซเคิลเดย์ยังมีเป้าหมายในการรับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในลำดับต่อไป เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดการของเหลือใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“กระทรวงทรัพยากรฯ ยังคงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนในบทบาทของผู้ผลิตพลาสติก เจ้าของแบรนด์ และผู้ค้าปลีก ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น” นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการขยะพลาสติกร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในตลาดสดเทศบาล กว่า 7,000 แห่ง สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร ได้กว่า 3,414 ล้านใบ หรือประมาณ 9,824 ตัน กิจกรรมรณรงค์ “Everyday Say No To Plastic Bags” ร่วมกับเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 65 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งสิ้น 14,349.6 ล้านใบ หรือ 81,531 ตัน

โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) รับบริจาคพลาสติกแข็งและพลาสติกยืด โดยตั้งจุดรับคืนพลาสติก (Drop Point) นำกลับไปรีไซเคิลหรือเพิ่มมูลค่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Upcycling) สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกแบบบางในภาพรวม ลดลง 43% หรือ 148,699 ตัน รวมไปถึงโครงการมือวิเศษ x วน โครงการร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนโลก ด้วยการลด-ละ-เลิก พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว single-use plastics เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติก ทุกคนสามารถช่วยโลกได้ เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้

นอกจากนี้กรมส่งเสริมฯ ยังได้จัดกิจกรรมงานเดิน – วิ่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก” 2 ระยะทาง ได้แก่ มินิมาราธอน (ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร) และฟันรัน (ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร) รางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล ที่ผลิตจากฝาขวดพลาสติก กิจกรรมรับคืนพลาสติก (Beat Plastic Pollution) โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำขยะพลาสติกยืดหรือแข็ง (แห้งและสะอาด) 3 ชิ้น เพื่อมาแลกสิทธิ์การรับเสื้อวิ่งและหมายเลขวิ่ง เพื่อนำเข้าโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)

กิจกรรมแจกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ได้แก่ ต้นมะขาม ต้นพะยูง ต้นราชพฤกษ์ และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวนกว่า 2,000 ต้น การจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก โดยภายในงานจะมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจุดคัดแยกขยะ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี