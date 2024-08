มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์

ลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

27 ส.ค. 67 – ที่ห้องประชุม Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร Double Degree

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชา Cell Biology or Biochemistry, Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์

โดยมี ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,KU และ Recto, Professor Dr. Mikael Lindfelt, AAU เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ โอกาสนี้ Vice Rector Professor Reko Leino, รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์, Professor Dr. Patrik Henelius, Dean , Faculty of Science and Engineering, พร้อมด้วย Professor Dr. Tiina A. Salminen, Deparment Head,

ผศ.น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ , รศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์, รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และน.ส.ฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

หลักสูตร Double Degree นี้ เป็นการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โดยการใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาระดับเซลล์ในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งจะเปิดรับบัณฑิตปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ การพยาบาลสัตว์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเปิดรับนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 ซึ่งถือเป็นหลักสูตร double degree ระดับนานาชาติหลักสูตรแรกของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับมหาวิทยาลัย Åbo Akademi สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยเชิงวิชาการแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วย 4 คณะวิชา ซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อสังคมผ่านการเรียนรู้ทั่วไป การศึกษา และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ มหาวิทยาลัย Åbo Akademi มี 2 วิทยาเขต อยู่ในเมืองตูร์กูและวาซา มีการวิจัยและการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยความร่วมมือข้ามพรมแดนสำหรับประเทศในกลุ่มนอร์ดิก รวมถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลาย การรวมกลุ่ม ความเสมอภาค และความยั่งยืน https://www.abo.fi/en/