รมว.นฤมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำ ศธ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2568 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายองอาจ วงษ์ประยูร รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระเดชพระคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้า คณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ขณะที่ ศ.ดร.นฤมล ทำหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสนี้ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และเจ้าคณะภาค 17 ได้ถวายสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยมี ศ.ดร.นฤมล ถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ทอดผ้าไตร 5 ไตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ผู้ร่วมประกอบพิธี รวมถึงการสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
6

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
7

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย
8

ระทึก รถเมล์ พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกเสาเข็ม ทะลุห้องโดยสาร พังยับเยิน
9

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
10

อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว