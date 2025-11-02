“มันจะดี หรือมันจะชั่ว ก็เพราะเราไปมีอุปาทานมั่นหมายมันเท่านั้น” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
“หลวงปู่นาค ปุญญนาโค” วัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตพระเกจิอาจารย์ สร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ลักษณะเป็นรูปทรงเสมา มีหู จัดสร้างโดย พระครูประสิทธิสมณการ (ต้าน เมนะจินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ สร้างถวายเพื่อเป็นที่ระลึก ในวาระอายุครบ 6 รอบ หรือ 72 ปี
ด้านหน้าแกะขอบเป็นลวดลายกนก ตรงกลางเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรง ด้านบนรูปเหมือนเขียนคำว่า “ที่ระลึก” ด้านล่างรูปเหมือนเขียนคำว่า “พระครูวิริยาธิการี” ด้านหลังไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์อุณาโลม ล่างลงมาเป็นอักขระขอม เป็นเหรียญยอดนิยมของวงการพระเครื่อง
หลวงปู่สำลี สุทธจิตโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำคูหาวารี อ.วังสะพุง จ.เลย พระเกจิชื่อดัง มีโครงการจัดสร้าง “เจดีย์จันทสาโรนุสรณ์” ที่วัดถ้ำคูหาวารี เพื่อน้อมรำลึกถึง หลวงปู่หลุย จันทสาโร แต่ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก คณะศิษย์จึงขออนุญาตจัดสร้างเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ให้แล้วเสร็จ
ลักษณะเป็นรูปทรงเต่า มีหู ด้านหน้าที่บริเวณขา หัว และหางเต่ามีอักขรยันต์ ที่ขอบด้านขวาเขียนว่า วัดถ้ำคูหาวารี และใต้หัวเต่าเขียนว่า พุทโธ ส่วนขอบด้านซ้าย มีตัวอักษรเขียนว่า หลวงปู่สำลี สุทธจิตโต ที่บริเวณตรงกลาง เป็นรูปเหมือนห่มจีวรคลุมนั่งกัมมัฏฐาน บริเวณใต้รูปเหมือนเขียนว่า รุ่นแรก และมีตัวเลข ๘๔ เป็นอายุ
ด้านหลังบริเวณตรงกลางส่วนขา หัว และหางมีอักขรยันต์ ที่ใต้หัวพญาเต่าเขียนว่า เศรษฐี ส่วนที่บริเวณขอบด้านซ้าย-ขวา บริเวณตรงกลางเป็นรูปพระสังกัจจายน์ ถือถุงเงิน ถุงทอง จัดสร้างเป็นหลายเนื้อด้วยกัน
“หลวงพ่อห่วง สุวัณโณ” วัดท่าใน จ.นครปฐม อดีตพระเกจิชื่อดัง ปัจจุบันวัตถุมงคลค่อนข้างหายากมาก รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ “เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก” ที่สร้างในปีพ.ศ.2499 เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์ จำนวนประมาณ 500 เหรียญ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเงิน เนื้อทองแดงรมดำมีบ้าง แต่น้อยมาก
ลักษณะเป็นทรงเสมาคว่ำ หูในตัว ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หน้าตรง มีอักษรไทยระบุชื่อ “หลวงพ่อห่วง” ตกแต่งโดยรอบด้วยลายกนก ด้านหลังเรียบ ตรงกลางเป็น “ยันต์กระต่ายสามขา” ซึ่งเป็นยันต์ด้านคงกระพันชาตรีซ้อนกัน 2 ยันต์ โดยรอบเป็นอักขระขอม ยอดบนเป็น “อุณาโลม” ด้านล่างเป็นอักขระขอมว่า “นะ อุ ทะ” ได้รับการยกย่องให้เป็นเหรียญยอดนิยมของนครปฐม
