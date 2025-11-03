รอบด้านวงการพระ

“การฝึกจิตให้มีกำลัง คือทำจิตให้หยุด ให้พักผ่อน” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี …
“หลวงพ่อวัดไร่ขิง” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง กล่าวสำหรับ “เหรียญ รุ่น 2” ถือเป็นอีกรุ่นที่อยู่ในความนิยมจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2482 โดย หลวงพ่อใช้ ปติฏโฐ เจ้าอาวาสขณะนั้น …
ลักษณะเป็นรูปทรงหยดน้ำ หูห่วงในตัว ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย เหนืออาสนะฐานแบบผ้าทิพย์ มีข้อความจารึกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ด้านหลังเป็นอักขรยันต์ห้า ด้านล่างจารึก “พ.ศ.๒๔๘๒” หมายถึงปีที่จัดสร้าง นับเป็นเหรียญที่มีพุทธลักษณะงดงามและมากด้วยพุทธคุณ สมกับที่ได้รับการยกย่อง และเป็นที่นิยม …
“หลวงปู่จันทร์ เขมิโย” หรือ “พระเทพสิทธาจารย์” อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม มรณภาพเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2516 คณะสงฆ์เห็นพ้องให้นำสังขารตั้งบำเพ็ญกุศลภายในศาลาการเปรียญ นานกว่า 6 ปี ก่อนงานพระราชทานเพลิง วัดศรีเทพประดิษฐาราม จัดสร้างเหรียญ รุ่น 4 พ.ศ.2521 เพื่อเป็นที่ระลึก ประกอบด้วย เหรียญเงิน 99 เหรียญ และเหรียญทองแดง 10,000 เหรียญ …
ลักษณะเป็นรูปทรงกลีบดอกบัว มีหูห่วง ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หันหน้าตรง ด้านล่างสลักตัวหนังสือนูน เขียนคำว่า หลวงปู่พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิยเถระ) …
ด้านหลังขอบเป็นกลีบดอกบัวซ้อน ริมขอบเหรียญด้านบน สลักคำว่า วัดศรีเทพ จ.นครพนม ตรงกลางเป็นยันต์ 8 ทิศ โครงสร้างยันต์ดังกล่าว มีคาถาพระเจ้า 5 พระองค์กำกับไว้ ด้านล่างระบุพุทธศักราชที่สร้าง พ.ศ.๒๕๒๑ เซียนพระเรียกชื่อรุ่นนี้ว่า เหรียญรุ่นหน้าไฟ …
“หลวงพ่อเภา พุทธสโร” วัดถ้ำตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านย่านตำบลเขาสมอคอน ต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธา แต่ด้วยหลวงพ่อเภา ไม่นิยมสร้างวัตถุมงคล ดังนั้น คณะศิษย์จึงร่วมกันจัดสร้างขึ้นเองแล้วขอให้ปลุกเสก ปรากฏว่ามีเพียง 2 รุ่น ซึ่งเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาอย่างสูง โดยเฉพาะรุ่น 2 ที่มีประวัติการสร้างชัดเจนกว่ารุ่นแรก …
เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเภา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2470 เพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบุญปฏิสังขรณ์วัด ลักษณะเป็นทรงเสมา มีหูเชื่อม ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหันหน้าตรง ด้านล่างมีอักษรไทยเขียนคำว่า พระพุทธสาราจารย์เภา วัดถ้ำตะโก ด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์สี่เหลี่ยม รอบยันต์มีอักษรไทยเขียนคำว่า “ที่รฤกในการกุศลปฏิสังขรณ์แลผูกสีมาวัดเขาวงกฎลพบุรี” ล่างสุดเป็นปีที่สร้าง ๒๔๗๐ เป็นเหรียญที่นิยมและหายากในพื้นที่ …
