อริยะโลกที่ 6 - รำลึก 21 ปี มรณกาล หลวงปู่บุญมา สิริจันโท

วันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค.2568 น้อมรำลึกครบรอบ 21 ปี มรณกาล “หลวงปู่บุญมา สิริจันโท” เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่มีวิทยาคมแก่กล้าและเมตตาธรรมสูงยิ่ง ถึงแม้ท่านจะละสังขารไปนานแล้ว แต่ศรัทธาของชาวอีสานที่มีต่อหลวงปู่ยังไม่เสื่อมคลาย
ในแต่ละวัน มีพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ เดินทางมาเคารพราบไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ที่วัดป่าทรงธรรม ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม อย่างไม่ขาดสาย
อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า บุญมา ขนันไพร เกิดเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2471 ที่บ้านว่านไพร ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด บิดา-มารดาชื่อ นายฮึม และนางค้อน ขนันไพร
หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนประถมในหมู่บ้าน ท่านได้ทำไร่ทำนาช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง
เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดท่าขัน ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระครูธัมมา วัดท่าขัน เป็นพระอุปัชฌาย์
จากนั้นอยู่จำพรรษาที่วัดในหมู่บ้านระยะหนึ่ง
ต่อมา จึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุจิตต์ธัมมาราม จ.บุรีรัมย์ มุมานะศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก แล้วย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
เนื่องจากชมชอบความสงัดวิเวก ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาทุกปี มักจะออกเดินธุดงค์เข้าไปตามป่าเขาลำเนาไพรประเทศกัมพูชาและลาว
ในขณะออกท่องธุดงควัตรนั้น หลวงปู่ได้ศึกษาวิทยาคม ด้านแคล้วคลาดคงกระพัน เมตตามหานิยม และสมุนไพรจากพระเกจิชาวเขมร พ.ศ.2501 เดินธุดงค์มาถึงบริเวณป่าดอนปู่ตา บ้านโนนท่า ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สถานที่ตั้งวัดป่าทรงธรรมในปัจจุบัน
เห็นว่าเป็นทำเลที่เงียบสงัด อุดมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม จึงตัดสินใจสร้างวัดป่าขึ้นที่บริเวณดังกล่าว
ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระกัมมัฏฐานรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ในแต่ละวันมีญาติโยมจากทุกสารทิศเดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรมและประพรมน้ำพุทธมนต์ รวมทั้งปรารถนาวัตถุมงคลตะกรุดโทน และเหรียญรูปเหมือนอย่างล้นหลาม
สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคศรัทธานำมาพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดป่าแห่งนี้ ถาวรวัตถุภายในวัด ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ยังมีอุปนิสัยรักธรรมชาติ ภายในวัดจึงมีกฎห้ามมิให้มีการตัดต้นไม้เด็ดขาด ทั้งนี้ในวันสำคัญต่างๆ จะพาญาติโยมร่วมกันปลูกต้นไม้เสริม ทำให้บรรยากาศภายในวัดมีแต่ความสงบร่มรื่น
อีกทั้งยังมีตำแหน่งงานด้านปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2508 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม พ.ศ.2527 เป็นรองเจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต 2
พ.ศ.2534 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต 2
ด้วยคุณงามความดี ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างไม่เคยขาดตกบกพร่อง พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโทที่ พระครูประสุตวรธรรม
ช่วงปัจฉิมวัย สังขารเริ่มโรยรา หลังตรากตรำรับใช้พระพุทธศาสนามายาวนาน อาพาธเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง
สุดท้ายท่านได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2547 สิริอายุ 78 ปี พรรษา 46