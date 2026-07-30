ตำรวจปล่อยตัว เสือโหย-นายผาง สองผู้ต้องสงสัย เอี่ยวคดีพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนา หลังหิ้วเค้นสอบครึ่งวัน เหยื่อโผล่แฉเพิ่ม ไอ้ป๋อง หัวหน้าแก๊ง
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามไล่ล่า สามารถคุมตัว นายโหย หรือ เสือโหย และ นายผาง 2 ใน 4 ผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างปริศนา ของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
หลังพบเบาะแสว่าทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปขุดดินฝังซ่อนเร้นอำพราง รวมถึงยังเป็นผู้ขับรถ จยย. ซาเล้ง พานายป๋อง และ นายธง สองผู้ต้องหาตัวการหลักหลบหนีออกจากพื้นที่ ขณะถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อม ตามที่เคยมีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าคดีดังกล่าว ล่าสุด วันที่ 31 ก.ค.2569 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ได้ทำการปล่อยตัว นายโหย และ นายผาง สองผู้ต้องสงสัย เป็นอิสระ โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อสักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้น
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นายป๋อง และ นายธง ได้ในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วนั้น แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย แต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 2 ยังอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าว ยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่า เคยตกเป็นเหยื่อถูก นายป๋อง ล่วงละเมิดทางเพศ และ กักขังหน่วงเหนี่ยว เมื่อ 7 ปีก่อน ซ้ำยังถูกข่มขู่จะฆ่ายกครัว จนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง ประกอบกับทราบว่า ตัวนายป๋องเอง เป็นลูกน้องของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่ คอยให้การช่วยเหลือ หรือ คุ้มครอง เนื่องจากนายตำรวจคนดังกล่าวมักใช้ให้นายป๋องนำยาเสพติดไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
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