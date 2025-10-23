ข่าวสดพระเครื่อง - พระคติธรรม‘สมเด็จสังฆราช’ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักพุทธฯ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เชิญพระคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในวันศาสนูปถัมภ์และวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบรอบ 23 ปี ประจำปี 2568 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ความว่า
“ขันติ ตามหลักพระพุทธศาสนา แปลว่าความอดทนอดกลั้น หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนา ก็ยังมั่นคงหนักแน่นเสมือนแผ่นดินอันไม่หวั่นไหว การที่บุคคลมีอัธยาศัยสงบเสงี่ยมและสามารถปราบปรามความหุนหันได้ ย่อมมีเค้ามูลมาจากการฝึกฝนอบรมบ่มใจให้ระงับด้วยความอดทนอดกลั้น เป็นบาทฐานไปสู่การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อความรุ่งเรืองในพระสัทธรรม สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า
อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ
อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ
อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก
ความว่า ‘ผู้มีความอดทนย่อมสร้างประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนและคนอื่น ผู้มีขันติ ย่อมดำเนินขึ้นสู่หนทางแห่งสวรรค์และพระนิพพาน’ ดังนี้
ในยามที่สถาบันพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่างต้องเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ ขอให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกิจการพระศาสนา จงหมั่นเพิ่มพูนขันติธรรมอยู่ทุกขณะ เพื่อจักได้มีโสรัจจะอันเสงี่ยมงามน่านับถือ ไว้เป็นขุมพลังพื้นฐาน สำหรับสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่ตนและแก่มหาชน ให้บังเกิดพร้อมทั้งสองสถานได้อยู่ทุกเมื่อ
ขออนุโมทนาบุญกิริยาของท่านผู้อุปถัมภ์บำรุงพระบวรพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาปสาทะอันมั่นคง ขออำนวยพรให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนสาธุชนทั่วหน้า จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบประสิทธิผล สมมโนรถในสรรพกรณียกิจทั้งปวงสืบไป เทอญ”
จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต้นแบบดีเด่น เพื่อเชิดชูข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
สำหรับการพิธีวันศาสนูปถัมภ์และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบรอบ 23 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2568 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และอนุโมทนาขอบคุณแด่ผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึง วันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 แห่งการปฏิบัติภารกิจเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
ภายในงานมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล โดยอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต้นแบบดีเด่น เพื่อเชิดชูข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร นับเป็นอีกวาระสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการธำรงรักษา พัฒนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างมั่นคงสืบไป
ในการนี้ นางอุดมพร เอกเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธี