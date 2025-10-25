อริยะโลกที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.2568 “พระเทพวรสิทธาจารย์” (อุทัย อุทโย) จะมีอายุครบรอบ 7 รอบ 84 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใส จะร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมหามงคล เป็นประจำทุกปี
“พระเทพวรสิทธาจารย์” พระเถระที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา สร้างให้วัดเสมียนนารีเป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ในเขตจตุจักร-บางเขน
กล่าวได้ว่า วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นวัดที่มีความสำคัญในชุมชนย่านจตุจักร-ประชาชื่น จนกลายเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ภายใต้การปกครองของ “พระเทพวรสิทธาจารย์” ที่ชาวบ้านในเขตประชาชื่นให้ความเลื่อมใสศรัทธา
ปัจจุบันสิริอายุ 84 ปี พรรษา 61 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
มีนามเดิมว่า อุทัย แสงอ่อน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.2484 ที่ต.ศาลาแดง อ.น้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บิดา-มารดา ชื่อ นายเปรื่องและนางเนื่อง แสงอ่อน
ในวัยเด็ก เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) จนจบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนลาออกมาช่วยครอบครัว
อายุ 16 ปี เข้าพิธีบรรพชา ช่วงปี พ.ศ.2501 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ พระอารามหลวง โดยมีพระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธัมมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์
อายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2507 ที่พัทธสีมาวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ วัดเทพากร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการโปร่ง ภัททสโร วัดเสมียนนารี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระทองคำ จันทวังโส วัดเสมียนนารี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
อยู่จำพรรษาที่วัดเสมียนนารี ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.2515 ได้รับมอบหมายให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี
ด้วยความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัด จนผลงานเป็นที่ยอมรับ ได้รับตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ตามลำดับ ดังนี้ พ.ศ.2516 เป็นเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พ.ศ.2523 เป็นเจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ พ.ศ.2524 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2544 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร
พ.ศ.2564 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2555 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดเสมียนนารี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ส่งเสริมให้วัดเสมียนนารีเป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ในเขตจตุจักร-บางเขน
ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเเต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขตชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอุทัยธรรมรัตน์
พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเเต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขตชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน
พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชศาสนกิจโสภณ
วันที่ 28 ก.ค.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรสิทธาจารย์
จึงเป็นกาลอันสมควรที่จะได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะ
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.2568 ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ (ปีที่ 52) และร่วมพิธีเปิด “อาคารเทพวรสิทธาจารย์” เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ 84 ปี พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) ณ อาคารเทพวรสิทธาจารย์ (อาคารใหม่ ติดกุฏิหลวงพ่อเจ้าอาวาส)
เวลา 07.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ (ปีที่ 52)
เวลา 09.00 น. พิธีเปิด “อาคารเทพวรสิทธาจารย์” และฉลองอายุวัฒนมงคล 84 ปี พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านบาลี และนักเรียน นักศึกษา คณะครู ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาในระดับต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2568