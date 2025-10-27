รอบด้านวงการพระ

…• “คนดีอยู่ที่เรานี่แหละ ถ้าเราไม่ดีแล้ว เราจะอยู่ที่ไหนกับใคร มันก็ไม่ดีทั้งนั้น” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
…• ในปี พ.ศ.2559 “พระครูอุทัยบวรกิจ” หรือ “หลวงพ่อตี๋ ปวโร” เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ศิษย์ของหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง มีอายุครบ 6 รอบ 72 ปี ได้จัดสร้าง “เหรียญรุ่นบรมครู” เพื่อสมนาคุณญาติโยมที่มาร่วมทำบุญงานวันเกิดอายุครบ 72 ปี ที่วัดดอนขวาง เหรียญหลวงปู่เอี่ยม รุ่นบรมครู มีหลายเนื้อด้วยกัน
…• ลักษณะเป็นทรงปั๊มสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ไม่มีหูห่วง ด้านหน้ามีขอบรอบ ตรงกลางเป็นรูปนูนครึ่งองค์ หน้าตรง ที่สังฆาฏิตอกรูปใบโพธิ์ ภายในมีเลข ๙ (ไทย) ด้านล่างมีอักษรไทย “หลวงปู่เอี่ยม” ด้านหลังไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์ มีอักขระขอม “พุท ธะ สัง มิ” ล้อมรอบ “นะ เมตตา” ด้านล่างมีอักษรไทย “บรมครู ๒๕๕๙” ค่อนข้างจะหายาก
…• “หลวงพ่อแก่” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสตูล โดย พระอธิการเปลียว ปรักกโม หรือ พ่อท่านเปลียว อดีตเจ้าอาวาส อัญเชิญหลวงพ่อแก่ประดิษฐานไว้ที่วัด หลังมรณภาพ พระสิริขันตยาภรณ์ (รุ่ง วรธัมโม) เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน จึงจัดสร้าง เหรียญหลวงพ่อแก่ รุ่นแรก ปี 2514 เนื้อทองแดงและเนื้อเงิน ประมาณ 5,000 เหรียญ
…• ลักษณะเป็นรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปพ่อท่านเปลียว ด้านหลังเป็นองค์หลวงพ่อแก่ ครึ่งองค์ แจกให้ประชาชนที่มาร่วมงานฌาปนกิจพ่อท่านเปลียว วันที่ 6 เม.ย.2514 ปรากฏว่ามีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้แทบจะไม่เพียงพอแจก
…• “หลวงพ่อลี ธัมมธโร” แห่งวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระกัมมัฏฐานชื่อดัง วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม คือ “เหรียญปั๊มที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดอโศการาม” สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสผูกพัทธสีมาในวิสาขฤกษ์ ปี พ.ศ.2503 ลักษณะเป็นรูปทรงเสมา หูในตัว ด้านหน้าตรงกลางพระประธานประทับนั่ง แสดงปางปฐมเทศนา ในกงล้อธรรมจักร 8 ซี่ มีอักขระขอมจารึกตรงกงล้อธรรมจักรทั้ง 4 ด้าน ด้านล่าง เป็นพระปัญจวัคคีย์นั่งพนมมือหันหลังให้ ขอบเป็นลายกนก ล่างสุดเป็นรูปสระบัว อันหมายถึงบัวสี่เหล่าตามพุทธดำรัส
…• ด้านหลังตรงกลางเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ อยู่ในวงกลมเล็ก ล้อมด้วยวงกลมใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ขอบรอบมีอักษรไทยว่า “ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดอโศการาม วิสาขฤกษ์ ๒๕๐๓” และมีอักขระขอมพร้อมตัว “อุ” ปิดหัวท้าย บริเวณใต้ฐาน เขียนคำว่า “พระอาจารย์ลี เจ้าอาวาสวัดอโศการาม” เหรียญรุ่นนี้มีของปลอมจำนวนมาก การเช่าหาต้องพิจารณาให้ดี
อริยะ เผดียงธรรม
[email protected]