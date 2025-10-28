รอบด้านวงการพระ

“สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี …•
“หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” พระเถระชั้นผู้ใหญ่สายพระป่า วัตถุมงคลได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่อง เนื่องจากจัดสร้างจำนวนน้อย เหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.2516 จัดสร้างเนื่องในโอกาสที่ระลึกงานฉลองอุโบสถ วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2516 ลักษณะเป็นทรงเสมา มีหูห่วง จัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ เงิน ทองเหลืองกะไหล่เงิน เนื้อฝาบาตรกะไหล่เงิน ฯลฯ …•
ด้านหน้าเป็นรูปเหมือน ตัวอักษรนูน “พระนิโรธรังสี (เทศน์)” (ช่างทำบล็อกแกะตัวสะกด ศ แทน ส) ด้านล่าง ด้านหลังพิมพ์อักขระโบราณทั้งบนและล่าง ตรงกลางมีข้อความ “ที่ระลึกงานฉลองโบสถ์ วัดหินหมากเป้ง หนองคาย ๕ เมษายน ๒๕๑๖ รุ่นแรก” มีราคาแพงมาก …•
“หลวงปู่ผล ญาณจารี” อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย ต.ขามเรียน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พระเกจิที่มีชื่อเสียง วัตถุมงคลได้รับความนิยมคือ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก สร้างปี 2517 จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกคณะศิษย์ เนื่องในวาระที่ได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ และมอบให้กับผู้ร่วมทำบุญสร้างสาธารณูปโภค เป็นเหรียญทองเหลือง จำนวนการสร้าง 5,000 เหรียญ …•
ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ มีจุดไข่ปลารอบ ด้านบนใต้ห่วงเขียนว่า “๑” ด้านล่างรูปเหมือนจากด้านซ้ายโค้งลงไปถึงขอบด้านขวา เขียนคำว่า “หลวงพ่ออุปปัชชาผล ญาณจารี” ด้านหลังเริ่มจากด้านขวาโค้งลงไปทางซ้ายเขียนว่า “วัดบ้านหนองบัวน้อย ต.ขามเรียน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม” ตรงกลางมียันต์เป็นคาถาบาลี ยอดนิยมอีกเหรียญของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย …•
ในปี พ.ศ.2560 คณะศิษย์ “หลวงปู่มั่น จัตตสัลโล” ประธานสงฆ์วัดเทพกตัญญู ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม พระเกจิดังสารคาม มีมติจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือน รุ่น 1 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนดูแลธาตุขันธ์และบูรณปฏิสังขรณ์วัดเทพกตัญญู …•
ลักษณะเป็นทรงรูปไข่ มีหูไม่เจาะรู ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ห่มจีวรเฉียงด้านล่างมีตัวอักษรเขียนว่า “ญาครูมั่น จตฺตสลฺโล” ส่วนด้านหลัง จากด้านขวาวนขึ้นไปด้านบนลงไปด้านซ้ายมีอักขรยันต์คาถานะโมตาบอด และบริเวณตรงกลางเป็นอักขรยันต์นะโมพุทธายะ พุทธคุณเด่นรอบด้าน ใต้อักขรยันต์เขียนคำว่า “รุ่นแรก” และจากด้านขวาลงไปด้านล่างวนขึ้นไปด้านซ้ายมีตัวอักษรเขียนคำว่า “วัดเทพกตัญญู (หัวหนอง) อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม” จำนวนการสร้างน้อย จัดเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นที่มีอนาคต …•