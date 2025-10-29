รอบด้านวงการพระ - เหรียญหล่อหลวงพ่อจั่น/หลวงพ่อเส็ง/หลวงพ่อแล

“ฉันอาหารไม่พิจารณา จะเป็นเหมือนปลากินเหยื่อ ย่อมติดเบ็ด” สารธรรมมงคล หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี…♦
หลวงพ่อจั่น จันทสโร วัดบางมอญ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงเก่า จัดสร้าง เหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรก ในปี พ.ศ.2465 เมื่อคราวที่คณะศิษย์จัดงานทำบุญครบ 7 รอบ ฉลองอายุ 84 ปี ที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมทำบุญ เป็นเนื้อโลหะผสมแบบทองเหลืองหล่อ จำนวน 1,500 เหรียญ…♦
ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ ห่วงเชื่อม กว้างประมาณ 3 ซ.ม. สูงประมาณ 4 ซ.ม. ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนนั่งขัดสมาธิหันหน้าตรง มือทั้งสองข้างจับเข่า ห่มจีวรแบบเฉียงลดไหล่รัดอก พาดผ้าสังฆาฏิ ไม่ปรากฏข้อความ ด้านหลังเป็นยันต์สี่มุม แต่ละมุมบรรจุอักขระ 16 ตัว เรียกว่ายันต์พระพุทธเจ้า 16 พระองค์ ระหว่างช่องยันต์เป็นยันต์ องค์พระประกอบอุณาโลม…♦
“หลวงพ่อเส็ง ธัมมธโร” อดีตพระเกจิชื่อดังวัดหนองเรือโกลน ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ช่วงปี พ.ศ.2504 จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดหนองเรือโกลน คือ “เหรียญปี 04” ลักษณะเป็นทรงกลมรูปไข่ มีหู ด้านหน้าตรงกลางมีรูปนูนครึ่งองค์ ใต้ขอบด้านบนศีรษะหลวงปู่ มีอักษรไทยเขียนว่า “ที่ระลึกวัดหนองเรือโกรน” (ใช้ตัวกล้ำ…ร…เรือ) และเหนือขอบด้านล่างมีอักษรไทยเขียนคำว่า “หลวงปู่เส็ง” …♦
ด้านหลังมีขอบรอบแต่ไม่เป็นข้อปล้อง ตรงกลางมีอักขระขอม มีอุณาโลมกำกับยอด 3 ยอด และมียันต์พระเจ้าห้าพระองค์ กำกับอักขระขอมด้วยอุณาโลม 2 ยอด พร้อมเสริมด้วยอักขระขอม อิ สะ หวา สุ และมีเลขไทย “๒๕๐๔” อยู่แถวล่างสุด จัดสร้างจำนวนไม่มาก เพื่อสมนาคุณผู้ที่มาร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์วัดเท่านั้น …♦
“หลวงพ่อแล ทิตตัพโพ” วัดพระทรง จ.เพชรบุรี ศิษย์สายหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง และหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เหรียญวัตถุมงคลที่ได้รับความสนใจจากนักสะสมพระเครื่อง คือ “เหรียญพัดยศ” จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นรูปทรงหยดน้ำ มีหูห่วง…♦
ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ ใต้ฐานเขียนชื่อ “พระครูธรรมธรแล” และตัวเลข “๒๕๓๙” ด้านข้างซ้ายเขียน คำว่า “วัดพระทรง” ส่วนด้านข้างขวาเขียนคำว่า “จ.เพชรบุรี”…♦
ขอบด้านนอกเป็นลายกนก ถัดมาเป็นอักขระภาษาขอม ด้านในสุดล้อมรอบด้วยจุดไข่ปลา ส่วนรอบรูปเหมือนเป็นยันต์หัวใจพระราม ซึ่งเป็นยันต์ประจำตัว ด้านหลังบริเวณขอบเป็นลวดลายกนกเหมือนด้านหน้า ตรงกลางเป็นพานและหนังสือวางอยู่ด้านบน ใต้พานมีพญานาคคู่รองรับอยู่ และตอกโค้ดด้วยตัว “ล” ตรงฝั่งขวาล่าง เป็นวัตถุมงคลที่มีความประณีตงดงามทางพุทธศิลป์…♦
อริยะ เผดียงธรรม