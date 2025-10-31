เปิดตลับพระใหม่ - เหรียญหลวงพ่อโอด

“พระครูนิสัยจริยคุณ” หรือ “หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร” อดีตเจ้าคณะอำเภอตาคลี และอดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสี่แคว
มีโอกาสศึกษาวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่าน อาทิ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค, หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ฯลฯ
สมณศักดิ์ พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามพระครูนิสัยจริยคุณ
มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2532 สิริอายุ 72 ปี พรรษา 50
ย้อนหลังกลับไปในปี พ.ศ.2520 คณะศิษย์จากกรุงเทพฯ นำกฐินสามัคคีมาทอดที่วัดจันเสน เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 5 รอบ 60 ปี
จึงได้จัดสร้างเหรียญไว้เป็นที่ระลึก 2 แบบ เป็นเหรียญรูปไข่ แบบที่ 1 เป็นรูปหลวงพ่อนาค แบบที่ 2 เป็นรูปหลวงพ่อโอด ส่วนด้านหลังเหมือนกัน โดยมีช่างยิ้ม ยอดเมือง เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการสร้าง
เหรียญรูปเหมือน 5 รอบ รุ่นกฐินสามัคคี พ.ศ.2520 มีลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ มีหูห่วง
เหรียญมีขนาดกว้าง 2.2 เซนติเมตร สูง 3.3 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร จำนวนการสร้างเป็นเนื้อทองคำ เงิน ตะกั่ว และทองแดง
ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนนั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนอาสนะเป็นขีด 2 ชั้น องค์หลวงพ่อร่างชะลูด ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มือทั้งสองประสานกันอยู่บนตัก นิ้วหัวแม่มือจรดกัน
ขอบเหรียญรอบองค์หลวงพ่อมีอักษรโค้ง เขียนว่า “พระครูนิสัย”…… “หลวงพ่อวิสุทธิ์” เหนือศีรษะหลวงพ่อมีอักขระขอม เขียนว่า “อะสังวิสุโลปุละพุภะ” หัวใจนวหรคุณ ใต้ฐานเขียนคำว่า “๕ รอบ จริยคุณ”
ด้านหลังตรงกลางมียันต์ 5 ขมวดภายในบรรจุอักษรขอม นะโมพุทธายะ ยอด 3 อุณาโลม ใต้ยันต์มีอักขระขอม เขียนว่า “อุทังหะเรจะนะมะพะทะ” ใต้ลงไปอีกเขียนว่า “วัดจันเสน พ.ศ.๒๕๒๐” และมีดอกจัน ขอบเหรียญด้านข้างเขียนว่า “ที่ระลึกการทอดกฐินสามัคคีของคณะศิษย์”
เป็นเหรียญที่มีพิธีการจัดสร้างดี รูปทรงสวยงาม เป็นพิมพ์นิยม ที่นักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลต้องการ ทรงด้วยคุณค่า
ราคาเช่าบูชาปัจจุบันติดลมบนไปแล้ว