น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในอนาคต

ถ้าผู้นำไปร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีคำวินิจฉัยคลิปเสียง เป็นการตัดเงื่อนไขที่จะถูกเขย่าให้รวนทั้งกระบวน

นอกจากนี้ ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ยกเครื่องพรรคเพื่อไทยอย่างอิสระ เพื่อวางเป้าหมายให้เป็นความหวังและเป็นที่พึ่งทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง

ในคำแถลงการลาออกนั้น น.ส.แพทองธารระบุว่า

“ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด ดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องได้อย่างอิสระ และสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

แม้ดิฉันลาออกในวันนี้ แต่ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และจะร่วมกับพวกเราทุกคน สร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชน และทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของเราทุกคน”

ระหว่างนี้พรรคเพื่อไทยมอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไปพลางก่อน

จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในปลายเดือนนี้คือวันที่ 31 ต.ค.

เป้าหมายคือต้องเป็นรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ หรือไม่ก็ต้องมีภาพเป็นนักประชาธิปไตย

แม้จะไม่ได้วางตัวบุคคลไว้อย่างชัดเจน แต่ในหมู่สส.และสมาชิกพรรคมองว่าในขณะนี้มีผู้เหมาะสมอยู่อย่างน้อย 2 คน

คนแรก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่และอดีตรมช.คลัง ได้ภาพคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์

คนที่สอง นายจาตุรนต์ ฉายแสง คนเดือนตุลาฯ สส.บัญชีรายชื่อ อดีตรองนายกฯ อดีตรมว.ศึกษาธิการและอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

นายจาตุรนต์มีภาพทั้งนักประชาธิปไตย มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างคร่ำหวอด มีหลักคิดเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ส่วน น.ส.แพทองธารนั้นกลับไปสู่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ทำงานคู่ขนานกับพรรค ร่วมกับนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

เหมือนเมื่อครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมา!!

เภรี กุลาธรรม

