13.00 น. หนุ่มแท่ง อารามทัวร์ พาเที่ยว “วัดนาคปรก” พร้อมชวนอร่อยตบโต๊ะ ร้านลับบรรยากาศอบอุ่นย่านภาษีเจริญ
09.00 น. หนีเที่ยวกัน ฟลุค-ลี-นาตาชา ลงเรือหรู Norwegian Bliss แค่ก้าวแรกก็ฟินแล้ว รีวิวอาหารบนเรือแบบจริงใจ
08:30 น. พุ่มพวง ภาพยนตร์ชีวประวัติของราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ (เปาวลี พรพิมล) ถ่ายทอดชีวิตจากเด็กหญิงบ้านนอกผู้มีฝันสู่การเป็นนักร้องชื่อดัง ผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ความรัก และความมุ่งมั่น โดยมี ธีระพล (ณัฐวุฒิ สะกิดใจ) เป็นแรงผลักดันสำคัญในชีวิตเธอ
18:40 น. มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. ภาพยนตร์แนวมิวสิคคอมเมดี้ที่รวมตัวนักร้องลูกทุ่งกว่า 200 ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนหลากหลายอาชีพที่มีใจรักในเพลงลูกทุ่ง อาทิ รุ่ง (รุ่ง สุริยา), กุ้ง (กุ้ง สุทธิราช), จิ้งหรีดขาว (จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ), ศิรินทรา (ศิรินทรา นิยากร), อาภาพร (อาภาพร นครสวรรค์) รวมตัวกันประกวดร้องเพลงชิงเงินล้าน
21:00 น. รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน เมื่อ พระทศพล (ทศพล หิมพานต์) ชวนเหล่านักร้องลูกทุ่งจัดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดบ้านหวิว นำโดย ไผ่ (ประยูร ศรีจันทร์), หญิงลี (ธิดารัตน์ ศรีจุมพล) และ เปาวลี (พรพิมล เฟื่องฟุ้ง) ที่ต้องเผชิญเรื่องราววุ่นวายบนรถบัสแห่งบุญ ทั้งรักสามเส้าและภารกิจสุดฮา อย่าพลาดชม
20.30 น. ซีรีส์ วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน อิฐ กล้า มิว กู๊ด และ ฉาย เดินทางมาหา ฝ้าย ที่บ้าน เพื่อโน้มน้าวให้เธอกลับมาสอน ฝ้าย ยังลังเล ทั้ง 5 คนพักค้างคืนที่บ้านสวนของฝ้าย เพราะค่ำแล้ว ทุกคนได้ขอโทษ และได้เปิดใจกันในคืนนั้น เป็นครั้งแรกที่ฝ้าย ตัดสินใจเล่าปมในอดีตที่ยังเป็นบาดแผลมาจนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนฟัง ทุกคนต่างเห็นใจและเข้าใจฝ้ายอย่างลึกซึ้งขึ้น ความอบอุ่นในครั้งนี้ทำให้ฝ้าย เลือกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อเผชิญหน้ากับการตรวจสอบวินัยจากคณะกรรมการอีกครั้ง