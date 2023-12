พ่อริด ปรึกษา พ่อเรือง ว่าไม่อยากให้พุดตาน จับคัมภีร์กฤษณะกาลี เพราะกลัวนางจะหายไปจากชีวิต แต่สุดท้ายก็ต้องยอม ละคร พรหมลิขิต เวลา 20.30 น. ช่อง 3

ช่อง MONO29



14.20 น. พันธุ์อสูรกาย (Monstrum) ในช่วงแห่งราชวงศ์โชซอน โรคตระหนกเมื่อมีข่าวลือถึงอสูรร้ายแห่งบรรพกาลออกมาไล่ฆ่ามนุษย์บนภูเขาอินวังซาน ชาวเมืองเริ่มต่อต้านองค์จักรพรรดิ เพราะคิดว่าพระองค์จะไม่สามารถปกป้องพวกตนได้ พระองค์จึงมอบหมายให้ ยุนกยอม อดีตองครักษ์ประจำราชวงศ์ ออกไปสืบหาความจริงและล่าอสูรร้ายตัวนั้นก่อนที่การต่อต้านจะรุนแรงเกินควบคุม



14.40 น. เวน่อม 2 ศึกอสูรแดงเดือด (Venom: Let There Be Carnage) หลัง เอ็ดดี้ บร็อค ได้เปิดใจให้กับ เวน่อม ปรสิตต่างดาวที่เกาะติดใช้ชีวิตด้วยกันดั่งเพื่อนสนิท ด้านชีวิตการงาน เอ็ดดี้ ที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ฆาตกรโรคจิต เคลตัส คาซาดี้ ก่อนที่เขาจะถูกประหาร เคลตัส ได้สัมผัสรสชาติเลือดของ เอ็ดดี้ โดยไม่ตั้งใจ ทำให้เลือดปรสิตต่างดาว เวน่อม ได้เกาะติดสิงร่างของเขา เขารอดตายและใช้พลังเหนือมนุษย์นามว่า คาร์เนจ



22.45 น. ซีรีส์ สุดยอดหน่วยซีล ปี 6 ตอนจบ (Seal Team Season 6 EP.10) จากการสูญเสียครั้งใหญ่ หลังจากพวกเขาปิดจ็อบภารกิจเสี่ยงตายมาได้ ทีมบราโว่ ต้องต่อสู้เพื่อออกจากดินแดนที่ไม่เป็นมิตร ถึงแม้เวลาไว้อาลัยพันธมิตรที่สูญเสียไปจะน้อยนิดก็ตาม