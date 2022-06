เหมือนเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานนับตั้งแต่คนไทยได้รู้จัก “แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 สาวที่มากับรอยยิ้มสดใสผู้สร้างมาตรฐานใหม่ “Real size Beauty”

ล่าสุด บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN Global) เปิดเวทีประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “NEW BEGINNINGS” ก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่ไปด้วยกัน ชูโมเดลค้นหาสาวงามผู้ทรงพลังสู่เวทีจักรวาล ผสานความหลากหลายทางความคิด ความงาม แฟชั่น และเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส

ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ หรือ “แม่ปุ้ย” ของสาวๆ พร้อมนางงามรุ่นพี่ แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 อะแมนดา ชาร์ลีน ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 และทีพีเอ็น จัดแถลงข่าวเปิดเวทีการประกวดอย่างเป็นทางการ พร้อมให้ยลโฉมสาวงามที่ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อต้นเดือนมิ.ย.

ปุ้ย ปิยาภรณ์กล่าวว่า ปีนี้เราใช้ธีม NEW BEGINNINGS รุ่งอรุณใหม่ของมิสยูนิเวิรส์ไทยแลนด์ เพราะขณะนี้เราเริ่มจะกลับมาจัดงานใช้ชีวิตปกติ ปีที่ผ่านมาการจัดงานยากลำบากมากแต่เราผ่านมาได้สู่ NEW BEGINNINGS ความพิเศษของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 มีมากมาย ปีนี้จะเป็นปีแรกที่แฟนนางงามทั่วโลกจะได้ชมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ผ่านแอพพลิเคชั่นทรูไอดี ฟรี ด้านการร่วมมือกับ bitkub ผู้ที่ถือการ์ด NFT ของมิสยูนิเวิร์สตั้งแต่ปีที่แล้วสามารถนำการ์ดนั้นมาโหวตให้นางงามได้

“เราจะเผยโฉมผู้สมัครเข้าประกวด ณ ประตูด่านแรกสู่จักรวาล ใน EP1: First Gate to Universe วันที่ 27 มิ.ย. คัดเลือก 30 สาวงามเข้าสู่การประกวด มีการแข่งขันกันด้วยคีย์เวิร์ด พร้อมเปิดตัวผู้ที่ได้รับรางวัลโกลเด้น เทียร่า และควีน มาสเตอร์ 3 คน เข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายอัตโนมัติ กิจกรรมเก็บตัวจัดที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน วันที่ 16-18 ก.ค. ประกวดรอบชุดว่ายน้ำ วันที่ 17 ก.ค. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลกับทีมชาติไทยชาย การโต้วาทีกับ Universe is U และใส่ผ้าไทยทันสมัยไปทำบุญ รอบพรีลิมมินารีจะมีขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. รอบตัดสินวันที่ 30 ก.ค. ที่ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม”

ผู้อำนวยการกองประกวดกล่าวต่อว่าความพิเศษที่สุดของปีนี้คือจะมี 3 ควีนออฟมาสเตอร์ น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016, มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 และอะแมนดา ชาร์ลีน ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ร่วมแบ่งทีมดูแลผู้เข้าประกวด โดยมีนาตาลี เกลโบวา มิสยูนิเวิร์ส 2005 ร่วมเป็นกรรมการรอบคัดเลือก 30 คนสุดท้าย รอบพรีลิมมินารีและรอบตัดสิน

สาวงามผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 จะได้รับมงกุฎเกียรติยศจากโมอาว็าด เงินสด 1 ล้านบาท คอนโดมิเนียม IVORY ในเครือ AssetWise มูลค่า 4 ล้านบาท รถยนต์ฮอนด้า ซีวิค อี มูลค่า 1.26 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

มงกุฎเกียรติยศในปีนี้ยังคงออกแบบและผลิตโดยโมอาว็าด ในธีม “เพาเวอร์ ออฟ รีซิลเลียนซ์” งานหัตถศิลป์รังสรรค์จากฝีมือช่างชั้นครู สื่อความหมายถึงคุณลักษณะของคนไทย นั่นคือการลุกขึ้นใหม่ด้วยใจสู้ ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคใดๆ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ของหางนกยูงและดอกบัว โดยจำลองมาเป็นแบบโครงข่ายลวดลายที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างงดงามลงตัว ใช้พลอยเพอริดอทสีเขียว สะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และการเติบโต ตัดกับสีของบุษราคัมขาวและเพชร สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์จริงใจ

แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 กล่าวฝากถึงนางงามรุ่นน้องว่า “สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากการที่เราได้มายืนอยู่บนเวทีนี้คือการเติบโตและเรียนรู้ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คน ต่อไปก็จะได้สิ่งเดียวกับแอน ขอให้สนุกกับทุกโมเมนต์ เวลาจะผ่านไปไวมาก เต็มที่กับทุกอย่าง แอนจะเป็นกำลังใจให้ค่ะ”