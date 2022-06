รวมพลคนนำเที่ยว

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศ ไทย สมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย Barter Smart และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก (ราชประสงค์) พร้อมพันธมิตรชั้นนำ จัดงาน “GUIDE MARKET” รวมพลคนนำเที่ยว งานออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพ พบของกิน ของใช้ บริการ และแพ็กเกจทัวร์ราคา พิเศษ กว่า 40 ร้านค้า โดยมีการแสดง จากศิลปินร่วมสร้างสีสันในงาน วันนี้- 26 มิ.ย. ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก (ราชประสงค์) ชั้น M สอบถาม โทร. 0-2209-5555

เดอะ บราเธอร์ส โฟร์

หลังจัดคอนเสิร์ตให้นักฟังเพลงวัยเก๋ายุค 60 คลายเหงากันทุกปี ใน ปี 2565 นี้ ปลัดแป๋ง สมใจนึก เองตระกูล ชวนมิตรรักแฟนเพลงพบการกลับมาของศิลปินระดับตำนาน “เดอะ บราเธอร์ส โฟร์” ซึ่งจะมา ให้ความสุข ความสนุกสนานกับเพลงเพราะๆ ของพวกเขา อาทิ Try to Remember, Puff (The Magic Dragon), 500 Miles และสุดยอดเพลงฮิต Greenfield เต็มอิ่ม 2 ชั่วโมงเต็ม ในวันที่ 30 และ 31 ก.ค. ที่ ESC Hall โรงแรม เอส ปาร์ค รังสิต บัตรราคา 1,000 1,500 และ 2,000 บาท จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือโทร. 06-1493-8229

ชิม-ช็อปรักษ์โลก!

แสนสิริ ร่วมกับ SCGP ชวนเที่ยวงาน “THINK GREEN MARKET” พบไฮไลต์โชว์เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ Event Backdrop และคอนโดฯ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมสินค้าคุณภาพ ทั้งอาหาร Plant-base และสินค้ารักษ์โลกจาก 40 ร้านค้า พบมิติใหม่การช็อปปิ้งแบบรักษ์โลก โดยการพกบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาถูพื้น น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่หรือแชมพูมาเติมได้ที่บูธในราคาพิเศษ ร่วมด้วยของตกแต่งบ้านและชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเกลียวทองที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 24-25 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00-19.00 น. ที่ Habito Mall, T77 Community