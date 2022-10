ละครเวทีอักษรจุฬาฯ

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวละครเวทีเรื่องที่ 2 ของปี 2565 เชิญชวนผู้ชมมาสนุก กับเรื่องชาวบ้านพร้อมการไขปัญหาสุดจี๊ดในละครเวทีแนวล้ำยุคสุดคลาสสิคจากอิตาลี “ปริศนาภริยาคนที่ 2” Right You Are (If You Think You Are) สุขนาฏกรรมสุดจัดจ้านที่มาพร้อมปริศนาชวนสงสัย ละครเวทีชวนหัว เปิดการแสดง 26 ต.ค.-6 พ.ย. ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำหน่ายบัตรที่ www.ticketmelon.com สอบถามทางเฟซบุ๊ก Drama Arts Chula

เทศกาลดอกไม้ประจำปี

ในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจัดเทศกาลดอกไม้ประจำปี เนรมิตห้างเซ็นทรัลชิดลม ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ให้กลายเป็นสวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 3 สไตล์ใจกลางกรุงเทพฯ ชวนเช็กอินถ่ายภาพสุดชิก กับมวลดอกไม้นับล้านดอก พร้อมกระทบไหล่เหล่าดาราดังและ เซเลบริตี้ วันนี้-31 ต.ค.

ฟุตบอลโลก 2022

เพื่อแฟนบอลที่ไม่ได้เข้าชมเกมติดขอบสนามในศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ โคคา-โคล่า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่รุ่นพิเศษของผลิตภัณฑ์ “โค้ก” รสชาติออริจินัล และ “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล รวมถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ ด้วยสีเอกลักษณ์ขาว แดง ดำ ผสานตราสัญลักษณ์เป็นทางการของ FIFA World Cup ภาพลูกฟุตบอล “โคคา-โคล่า” กราฟิกลวดลายสนามฟุตบอล และลายเส้นฝีแปรงที่เหมือนกับการเพนต์สีบนหน้าของแฟนบอลตามสีธงชาติทีมดัง ในบรรจุภัณฑ์ขวด PET และกระป๋อง โดยสามารถสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ FIFA Fanzone พื้นที่พิเศษที่มอบความเอ็กซ์ คลูซีฟในรูปแบบเกมต่างๆ เชื่อมต่อแฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลก