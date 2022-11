BCG ผักชีฟิวชั่น

ใบตองแห้ง

“Hello welcome have room have condom have KY…”

การทางพิเศษเดือด มีมล้อ Welcom to Apec 2022 ขู่เอาผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การทางเสียหาย เพราะมีโลโก้การทางอยู่ด้วย

ถามจริง มีใครเชื่อว่าภาพตัดต่อล้อเลียนนั้นทำโดยการทางพิเศษ ทุกคนรู้ว่าเป็นมีมตลกขบขัน ประชดประชันการขายภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย คงมีแต่ฝ่ายกฎหมายการทางฯ ที่คิดว่าคนไทยโง่จริงโง่จังจนเชื่ออย่างนั้นได้

Apec 2022 ประยุทธ์ต้อนรับผู้นำโลก แม้ไบเดนไม่มา ไปงานแต่งหลานดีกว่า รัฐบาลก็ยังหน้าบานเป็นกระด้ง เรียกร้องคนไทยร่วมมือร่วมใจเป็นเจ้าภาพ “ใครมาถึงเรือนชานให้ต้อนรับ” กวาดขยะซุกใต้พรม เรื่องอัปลักษณ์ในบ้านไว้คุยกันทีหลัง ให้แขกเหรื่อกลับไปก่อน

เสียดายว่าการเรียกร้อง “ความเป็นไทย” ใน พ.ศ.นี้ ไม่เวิร์ก อีกแล้ว โลกออนไลน์รุมแซะ ล้อเลียน จับผิด ภาคประชาสังคมออกมาต้าน BCG “ฟอกเขียว” ขณะที่ม็อบราษฎรก็ออกมาประจานความไม่ชอบธรรมของประยุทธ์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ซึ่งตำรวจไทยโชว์ฝีมืออวดผู้นำโลกทันใด บุกค้นที่พัก 3 นักศึกษามุสลิม ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ก็ยังคุมตัวไปโรงพัก โดยอ้างว่าสงสัยจะก่อความไม่สงบ

ปฏิกิริยาต่อรัฐบาลในการจัด Apec ครั้งนี้มี 3 ระดับด้วยกัน หนึ่งคือในแง่เนื้อหา BCG “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งภาคประชาสังคมฉีกว่า “ฟอกเขียว” เพราะนักอนุรักษ์นักสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย เช่นการปลูกป่า ก็ทำโดยบรรษัทยักษ์ใหญ่เพื่อขาย “คาร์บอนเครดิต”

คนส่วนใหญ่อาจยังไม่เข้าใจ รักษ์โลกรักษ์ป่า สมัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกระแดะ CSR แต่ด้วยกติกาโลกร้อน “คาร์บอนเครดิต” ใช้แลกใช้ขายได้

เรื่องดีใช่ไหม ดี แต่มันมาหลังจาก คสช. “ทวงคืนผืนป่า” ไล่จับชาวบ้าน เปลี่ยนอัตราส่วนแผนที่ ไม่ยอมให้พิสูจน์ว่าทำกินมาก่อนประกาศเขตป่า

สองคือ การรณรงค์เรื่องสิทธิที่จะชุมนุม ประท้วง คัดค้าน ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม คัดค้านข้อตกลงเอเปค ประณามรัฐบาลไทย ประท้วงสี จิ้นผิง ประท้วงปูติน ประท้วงไบเดน ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม มันเป็นเรื่องปกติในการประชุมระดับโลก ในประเทศอารยะ ยิ่งอารยะยิ่งมีม็อบ ซึ่งเท่ากับอวดโลกว่าเคารพสิทธิมนุษยชน

แต่รัฐบาลไทย ดอน ปรมัตถ์วินัย กลับอยากเห็นเอเปคสงบราบคาบเหมือนประชุมอาเซียนซัมมิตที่กัมพูชา แหงละครับ ศาลกัมพูชายุบพรรคฝ่ายค้าน คนต่อต้านรัฐบาลถูกกวาดจับ

ตำรวจไทยซ้อมรับมือเหตุไม่สงบ แทนที่จะเป็นผู้ก่อการร้าย กลายเป็นคนมาประท้วงชูป้าย มาคนเดียว โดนตำรวจหิ้วไปทันใด สำนักข่าวแห่งหนึ่งเอาภาพไปลงเพจ คอมเมนต์มาเป็นร้อย “ค..”

การประท้วงเป็นสิทธิ เป็นเสรีภาพ ตราบใดที่ไม่ได้ทำร้ายใคร ประท้วงยังไงก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้นำต่างชาติ แต่ตำรวจไทยอ่อนไหวขนาดใส่ชุดหมีพูห์ก็ไม่ได้

สาม เรื่องที่คนทั่วไปมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดคือ “เปลือก” หรือ “ปลอมแหละ ดูออก” ซึ่งหากใช้คำพังเพยไทยก็มาครบ “ขี่ช้างจับตั๊กแตน” “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” “ผักชีโรยหน้า” แต่ใช้วาทกรรมใหม่ ผักชีออร์แกนิก น้ำพริกฟิวชั่น

สาระการประชุม คนไทยได้อะไร มีผลดีต่อเศรษฐกิจปากท้องอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมาก

ซึ่งว่าตามความจริงก็ไม่มีอะไร เอเปคเป็นการรวมตัวหลวมๆ เพื่อเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคี ไม่ได้มีข้อตกลงสำคัญแบบ G20 หรืออาเซียนซัมมิต บางคนเปรียบเทียบว่า เหมือนผู้นำโลกมา “กินข้าวเย็น” หลังการประชุมสำคัญ 2 ครั้งในภูมิภาคนี้

แต่รัฐบาลประยุทธ์จัดใหญ่ เว่อร์วัง ขี่ช้าง หน้ากะละมัง สั่งหยุด 3 วัน ปิดถนนปิดพื้นที่ ใช้เจ้าหน้าที่ 25,000 นาย กวาดถนนล้างท่อตกแต่ง กวาดหมาแมวจรจัดคนจรจัดไม่ให้ต่างชาติรำคาญตา โพนทะนาอาหารวิลิศมาหรา ที่อย่าว่าแต่คนจนคนชนบท คนชั้นกลางก็ไม่มีวาสนาได้ชิม

ถ้าเป็นโลกเมื่อ 10-20 ปีก่อน อาจไม่เท่าไหร่ แต่ พ.ศ.นี้ โลกออนไลน์รู้ทันเบื่อหน่ายวาทกรรมที่ประดิดประดอยโดยรัฐราชการและออร์แกไนเซอร์ เค้ารู้กันหมดแล้วละ ว่ารัฐราชการไทยเชี่ยวชาญงาน Event หาถ้อยคำหรูๆ มายัดปากประยุทธ์

รัฐราชการไทยที่ประกาศ “สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ” ใต้ ม.44 ย่อมสามารถฉกฉวยวาทกรรมมาใช้ได้ทั้งโลก BCG สีเขียว ชีวภาพ ฯลฯ

อันที่จริงไม่ว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก ก็มักจะทำอาหารประจำชาติ การแสดงประจำชาติ มาต้อนรับเพื่อขาย Soft Power แต่ทำไมรัฐบาลประยุทธ์ถูกจิกกัด เกลียดประยุทธ์? ชังชาติ?

ไม่ใช่หรอกครับ มันเป็นความเอียนความเลี่ยนต่างหาก รู้ทันจนเลี่ยนกับ “ความเป็นไทย” แบบผักชี ซ้ำยังดูเหมือนจะมี Agenda ปลุกชาตินิยมรักหน้า ภูมิใจคลองโอ่งอ่าง มาแวดล้อมประยุทธ์ในโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

กระนั้นก็ไม่ใช่แค่ประยุทธ์ โลกยุคนี้ พ.ศ.นี้ รัฐบาลไหนจัดงานแบบนี้ก็โดนเหมือนกัน ประชาชนไม่เห็นประโยชน์จับต้องได้เป็นรูปธรรม เห็นแต่น้ำพริกเต็มแม่น้ำ เห็นผู้นำหน้าบานเป็นกระโถน เห็นแต่เปลือกที่อวดอ้าง

คนทั้งหลายก็ร้องพร้อมกันว่า “ปลอมแหละ ดูออก”