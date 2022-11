‘พูเลท์’ร้านสไตล์ฝรั่งเศส

ไมเนอร์ ฟู้ด เปิดตัว “พูเลท์” (Poulet) แบรนด์ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสชื่อดังจากเกาะสิงคโปร์ พร้อมเมนูซิกเนเจอร์ “เฟรนช์โรสต์ ชิคเกน” ไก่อบสไตล์ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีเมนูที่น่าสนใจอื่นๆ ทั้งคาวหวานแบบฟูลคอร์สส่งตรงจากฝรั่งเศส กว่า 60 เมนู ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Poulet-Thailand

โปรโมชั่นพิเศษ

แคท คิดสตัน (Cath Kidston) ร่วมกับร้านโอ้กะจู๋ จัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมครีเอตเมนู สลัดกุ้งย่าง อะโวคาโด เเละแองเจิลแฮร์ทรัฟเฟิลแซลมอนย่าง เสิร์ฟมาในชุดเซ็ตกล่องอาหาร Cath Kidston x Peter Rabbit เซ็ตละ 1,490 บาท ที่ร้านโอ้กะจู๋ สาขา สยามสเเควร์ วัน, สยามสเเควร์ ซอย 2 และเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ ส่วนลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน Cath Kidston ครบ 2,500 บาท รับฟรีบัตรกำนัล ร้านโอ้กะจู๋ 500 บาท

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญ Happy Everyday Tap & Go with Mastercard สมาชิก The 1 ที่เป็นลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ดเพียงแตะจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ครบ 800 บาท รับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว จาก Xing Fu Tung มูลค่า 140 บาท หรือครบ 6,000 บาท รับฟรีบัตรกำนัลเงินสด จาก Pandora หรือ Cath Kidston มูลค่า 1,000 บาท พร้อมบริการแบบ Tap & Go วันนี้-30 พ.ย. ที่เซ็นทรัลเวิลด์

กุ้งล็อบสเตอร์บอสตัน

วันพ่อปีนี้ มาบอกรักพ่อด้วยมื้อพิเศษที่ห้องอาหารบุฟเฟต์โกจิ คิทเช่น+บาร์ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์มื้อกลางวันที่ขนทัพอาหารจากทั่วทุกมุมโลก และยังมีเมนูไฮไลต์ ‘กุ้งล็อบสเตอร์บอสตันเป็น’ ที่ส่งตรงจากคาบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ นำมาเสิร์ฟให้แบบไม่อั้นเฉพาะ 5 ธ.ค. บริการ 12.00-14.30 น. เพียง 2,999++ ต่อท่าน สำรองที่นั่งที่ http://sevn.ly/xb7p8q4J

ปูขนฮ่องกง

สุดยอดรสชาติของ “ปูขน” ที่เวียนกลับมาเพียงปีละครั้งในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีสุด อร่อยสุดๆ ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จึงชวนให้คุณมาลิ้มลอง “ปูขนนึ่งใบชา” ส่งกลิ่นหอมๆ เนื้อปูแน่นๆ มันเยิ้มๆ ทานพร้อมน้ำจิ้มผสมขิงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ รับประกันความอร่อย เพียงตัวละ 990 ++บาท มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. มื้อเย็น 18.00-02.00 น. บริการถึง 30 พ.ย. โทร.0-2276-4567 ต่อ 8429

คอลเล็กชั่นบอลโลก

แมคโดนัลด์ ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก FIFA World Cup Qatar 2022 จัดเต็มเซ็ตพิเศษ ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก เริ่มที่ชุดฟีฟ่าเบอร์เกอร์ ชุดละ 199 บาท วันนี้ถึง 18 ธ.ค., ชุดฟีฟ่า แชร์ริ่ง บ็อกซ์ เริ่มต้น 299 บาท วันนี้ถึง 10 ม.ค.66 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, บริการไดรฟ์ ทรู, แมคเดลิเวอรี่ โทร.1711 เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th หรือแอพพลิเคชั่นของแมคโดนัลด์