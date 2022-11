วันที่ 29 พ.ย. ที่ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน ROV THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้โลกกำลังเผชิญความท้าทายหลายอย่าง แต่โชคดีที่รัฐบาลได้เตรียมการมาก่อนโดยเฉพาะนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว แม้วันนี้หลายประเทศไป 5.0 แต่ถือว่าไทยไม่ได้ช้าเกินไป

กระทั่งเรามีวันนี้ ทุกอย่างเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เราต้องสานต่อกันไป ไม่ว่าจะเป็นรุ่นตน คนรุ่นก่อน และคนรุ่นหลัง เด็กและเยาวชนทั้งหมดต้องเดินหน้าประเทศไปในลักษณะนี้ เพื่อรับมือความท้าทายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ หรือความขัดแย้งในด้านการแข่งขัน การลงทุนการค้าเสรีต่างๆ โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมา จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวย้ำว่า คนรุ่นใหม่ต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความรัก สามัคคี พัฒนาวิธีคิด และวิสัยทัศน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่รัฐบาล ทำมาอย่างต่อเนื่องคือการเจรจาพูดคุยกับต่างประเทศในการลงทุนต่างๆ ทางการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมดิจิทัลต่างๆ ถ้าเราไม่เริ่มหลายปีที่ผ่านมาคงไม่มีวันนี้ ตนยืนยันเรามียุทธศาสตร์ชาติ ทำให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ในวันนี้

“วันหน้าเป็นเรื่องคนรุ่นใหม่ที่ดูแลบ้านเมืองในอนาคต คนปัจจุบันต้องทำเพื่ออนาคต พร้อมทำปัจจุบันให้ดีที่สุด สิ่งไม่ดีก็อย่าทำ ทำสิ่งที่ดีเอาไว้เพื่อไปสู่อนาคตให้คน รุ่นหลังได้ทำต่อ สิ่งเหล่านี้เราคืออนาคต นี่คือยุทธศาสตร์ให้คนรุ่นเราต้องช่วยกัน เพราะรัฐบาลไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน นี่คือคนไทย แผ่นดินไทยที่เรารักและเราอยู่อาศัย ต้องรักษาแกนหลักของประเทศไทยที่เรามีอยู่แล้ว ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รับรู้ของเราทุกคน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความเข้มแข็งของเรา” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว