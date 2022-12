ภาพวาดจากศิลปินญี่ปุ่น

สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับแกลเลอรี่ Palette Art Space ขอเชิญชมผลงานศิลปะในนิทรรศการ “It is Wonderful to be Alive” จัดแสดงผลงานภาพวาดศิลปะของเคียวโกะ อาเบะ ศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่นำเรื่องราวชีวิตประจำวันของศิลปินหรือทุกคนที่ดำรงอยู่ สัมผัสกับความสุขที่เราได้ใช้ชีวิตในวันนี้ พรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไป มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานศิลปะชื่นชมและเลือกซื้อเป็นเจ้าของภาพผลงานที่ประทับใจ วันนี้-5 ม.ค. 2566 บริเวณ TAKA Square ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร นอกจากนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เวิร์กช็อปกับศิลปินเคียวโกะ อาเบะ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. รับจำนวนจำกัดรอบละ 20 คน ค่าสมัคร 500 บาท สอบถามทาง LINE@ SiamTakashimaya และบริเวณนิทรรศการ

ดินแดนแห่งความสุข

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองช่วง ส่งท้ายปีผ่านแคมเปญ “เซ็นทรัล เลทส์ เซเลเบรท 2023” เนรมิตห้างเซ็นทรัลให้เป็นบ้านอันอบอุ่นที่ให้ทุกคนมาเช็กอินห้วงเวลาดีๆ ร่วมกันในสไตล์อีโค่ โดยตกแต่งพื้นที่ทั่วทั้งห้างให้เป็นดินแดนแห่งความสุข เดินเพลินในอาณาจักรของขวัญที่มีมุมดิสเพลย์เก๋ๆ ประดับประดาด้วยงาน “จักสานจากธรรมชาติ” ผลงานจากชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ นำมามิกซ์แอนด์แมตช์เป็นของตกแต่งต้นคริสต์มาสและบรรยากาศภายในห้าง พบจุดไฮไลต์ “Papa Christmas” ซานต้า ไซซ์ยักษ์ดีไซน์เก๋ที่ใช้วัสดุรักษ์โลกจากชุมชนทั่วไทย พร้อมกิจกรรมสนุกมากมาย วันนี้-10 ม.ค. 2566 ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ

เนรมิตสีสันเทศกาล

อิเกียชวนตกแต่งบ้านในเทศกาลคริสต์มาส โดยมีต้นคริสต์มาสให้เลือกหลายขนาด กล่องของขวัญ กระดาษห่อของขวัญ ถุงของขวัญหลากสีหลายสไตล์ กระเป๋าใส่ของขวัญลายซานตาคลอสสุดน่ารัก การ์ดอวยพร พวงคริสต์มาสมิสเซิลโท พร้อมชวนตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มความสนุกในการเฉลิมฉลอง เริ่มจากการเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะเป็นสีแดงหรือสีเขียว เพิ่มไฟหรือ เชิงเทียนสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น รวมทั้งปรับเปลี่ยนเครื่องใช้บางชิ้นเพื่อสร้างสีสันให้บ้าน เช่น ผ้าคลุมโซฟา หมอนอิง พรมเช็ดเท้า ชมและเลือกซื้อได้ที่สโตร์ อิเกีย บางนา บางใหญ่ และภูเก็ต ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ IKEA.co.th