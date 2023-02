มินิคอนเสิร์ตรับวาเลนไทน์

ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก ร่วมกับ BIG Bangkok Idol Group ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ชวนร่วมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต ส่งต่อความรักผ่านบทเพลง ซิงเกิลล่าสุด “Back to School Back to U” จากวง Peach You และศิลปินไอดอล อีกมากมายที่พร้อมจัดเต็มการแสดงในธีมแห่งความรัก พิเศษเมื่อช็อปภายในศูนย์การค้าครบ 300 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจากศิลปินภายในงาน วันที่ 11 ก.พ. เวลา 12.00-21.00 น. ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก

ฟรีคอนเสิร์ตเพื่อชีวิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส ขอเชิญร่วมงาน “กรีนมิวสิค” มหกรรมบทเพลงเพื่อชีวิต “ฟรีคอนเสิร์ต” เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.นี้ ณ ลานกิจกรรมเขื่อนขุนด่านปราการชล “เที่ยงวันยันเที่ยงคืน” ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงคอนเสิร์ตของ 6 ศิลปินวงดังระดับตำนาน ด้วยระบบแสง สี เสียงสุดอลังการ นำโดย หงา คาราวาน สีเผือก คนด่านเกวียน ซูซู แฮมเมอร์ บรรพชน และต่อ อุทก พบการแสดงว่าวบินสวยงามนานาชาติ โดยสมาคมนักบินว่าวแห่งประเทศไทย การออกร้านชุมชนของดีนครนายก และสินค้าโอท็อปอีกมากมาย สอบถามโทร.08-9123-4450

โลกแห่งรักน้องหมา-แมว

ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ พาวส์ เพลเน็ต ออฟ เลิฟ ร่วมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ เปิดโลกแห่งความรักสำหรับคนรักน้องหมาน้องแมว ด้วยกิจกรรมมากมายสำหรับน้องหมาน้องแมวแสนซน อาทิ ตรวจเช็กสุขภาพน้องหมาน้องแมว บูธถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวน่ารักๆ กิจกรรมเพนต์สีสำหรับสัตว์เลี้ยง และอีกมากมายในงาน พร้อมเลือกสรรสินค้าคุณภาพสำหรับน้องหมาน้องแมวมากมายจากร้านค้ากว่า 50 ร้าน วันที่ 10-14 ก.พ.นี้ ที่ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร์