ตลาดนัดแบรนด์เนมกุศล

หลังหายไปนานกว่าสามปี งาน “ตลาดนัดแบรนด์เนมกุศลสุดยิ่งใหญ่” ครั้งที่ 14 การรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนสนิทจาก หลากหลายวงการผู้มีใจรักในการให้ กลับมาอีกครั้ง ในครั้งนี้ กลุ่ม “NewsMakers” รวบรวมร้านค้าคนดังกว่า 70 บูธ จำหน่ายไอเทมเด็ด แบรนด์เนมมือสองสภาพเนี้ยบ และสินค้าบริจาคสุดล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ระดับโลก ชุดราตรีสุดหรู เครื่องประดับ แก๊ดเจ็ต อุปกรณ์กีฬา ของแต่งบ้าน งานแอนทีก สินค้าวินเทจ คอลเล็กชั่นส่วนตัวของเหล่าคนดัง นำมาจำหน่ายเพื่อการกุศล พร้อมร่วมลุ้นรางวัลมากมาย วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. เวลา 10.00- 17.00 น. ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ ผู้สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายสอบถามแอนนาเบลล์ ดาวแก้ว 08-8995-6956

สามย่านสาดสนุก

สงกรานต์นี้สาดให้สุด สามย่านมิตรทาวน์ยึดพื้นที่แยกสามย่านเป็นสถานีสาดความสนุกภายใต้แคมเปญ “SONGKRAN SUMMER ILLUSION” ผนึกกำลัง 3 พาร์ตเนอร์แบรนด์ดัง “KFC SCB และ Robinhood” มาสาดกันที่สามย่านมิตรทาวน์! 13-16 เม.ย. เวลา 16.00-22.00 น.

ศิลปะแห่งดอกไม้

ละลานตา ไฟน์อาร์ต นำเสนอนิทรรศการ Flower and Cosmos : The Universe Within (2) โดยสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ที่มี ชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผู้ชมจะได้รับชมงานศิลปะจัดวาง ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่และเล็ก รวมทั้งผลงานภาพเขียนที่สกุลสร้างสรรค์เพื่อพรรณนาถึงวัฒนธรรมดอกไม้ด้วยเส้นเรขาคณิต และการใช้คู่สีจัดจ้าน สื่อความถึงประเพณีที่มีอายุยืนยาวของไทยผ่านเลนส์ของความร่วมสมัย ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก วันนี้ถึง 15 พ.ค. 2566