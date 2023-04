เอไอเอสกวาด 2 รางวัลโชว์แกร่งระดับเอเชีย – นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ “CEO of the Year” และ “Broadband Telecom Company of the Year” จากเวที Asian Telecom Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดอันดับธุรกิจและองค์กรด้านเทเลคอมที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานความสำเร็จยอดเยี่ยม

รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็น ผู้นำตลาดที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอไอเอส นับเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก 49 ประเทศให้ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่มีมาตรฐานการให้บริการเทียบชั้นองค์กรเทเลคอมระดับโลก มาจากการปรับตัวจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมสู่ผู้นำด้านดิจิทัล ไลฟ์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์

และล่าสุดเอไอเอสก็ได้ยกระดับตัวเองอีกครั้งกับการเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ผ่านการทำงานที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแกร่ง และพร้อมต่อการเสริมขีดความสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วน

“การได้รับรางวัลจาก Asian Telecom Awards 2023 จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นพลังของเอไอเอสที่ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับคนไทย ขอบคุณนิตยสาร Asian Business Review ที่มองเห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของเอไอเอสที่จะนำโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งการนำพาองค์กรให้สามารถรับมือกับการแข่งขัน และความท้าทายจากสถานการณ์โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การโชว์ศักยภาพในการให้บริการ 5G รายแรกในไทยเมื่อปี 2563 และสามารถขยายเครือข่ายครบ 77 จังหวัด เสริมขีดความสามารถให้กับประเทศต่อไป”