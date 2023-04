ทัวร์สนามเลือกตั้งวันนี้ พาไปส่องป้ายหาเสียงผู้สมัครส.ส.ระบบเขต ละลานตา หลากหลายข้อความที่จูงใจให้เลือก ทั้งคุณสมบัติ ส่วนตัวและนโยบายพรรค เตะตาป้าย ภูเบศร์ อภัยวงศ์ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เขตบางซื่อ-ดุสิต อ้อนถึงขนาดบอกว่าด่าได้แต่เลือกด้วย หลายคนที่พบเห็นอดขำไม่ได้ เจ้าตัวชี้แจงทุกคำต่อว่า แสดงถึง “ความเดือดร้อน” และปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไข ทุกคำต่อว่าสามารถนำไปพัฒนาให้สังคมดีขึ้น ว่าซั่น…

เดินสายเป็นว่าเล่น อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขนคณะใหญ่ตระเวน ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มั่นใจกวาดที่นั่งได้ เพราะชูเรื่องการท่องเที่ยว ที่ระนองประกาศ แลนด์บริดจ์ชุมพรเชื่อมต่อกับอันดามันจังหวัดระนอง แต่ถูกจับโป๊ะเรื่องโจ๊กเตาถ่าน (ฮา) ไปภูเก็ตประกาศเป็นจังหวัดนางกวักประเทศไทย ทั้งพักผ่อนและศูนย์สุขภาพ…

เริ่มแล้วการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของแต่ละประเทศ ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-5 พ.ค. แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.มั่นใจจะไม่เกิดแบบการเลือกตั้งนิวซีแลนด์ปี 2562 โดย กกต. จับมือแน่นกับ ไปรษณีย์-กรมการกงสุล-การท่าอากาศยานฯ และ การบินไทย จะทำให้บัตรเลือกตั้งทุกใบมาทันนับคะแนนในวันที่ 14 พ.ค.อย่างแน่นอน สำหรับ บัตรเลือกตั้ง ทั้ง 2 ใบ ส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตทั่วประเทศภายใน วันที่ 9 พ.ค.นี้…

คนรุ่นใหม่ “พลอย” พลอยนภัส โจววณิชย์ รองหัวหน้าพรรค เพื่อชาติ เปิดดูโปรไฟล์ ไม่ธรรมดา ลูกครึ่งสิงคโปร์-ไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์- การเงิน (Economics & Finance) จาก London School of Economics and Political Science (LSE), University of London (UOL) ประเทศสิงคโปร์ ปริญญาโทด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากจุฬาฯ พูดได้ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ แต้จิ๋ว และจีนกลาง…

เดินหน้าขอคะแนนเสียงคนกรุง พรรคชาติพัฒนากล้า โดย กรณ์ จาติกวณิช และ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พาผู้สมัคร วิเวียน จุลมนต์ ผู้สมัครเขต ส.ส.กทม. เขต 8 จตุจักร (ลาดยาว จอมพล จตุจักร) หลักสี่ (ทุ่งสองห้อง) แวววรรณ ก้องไตรภพ เขต 9 บางเขน จตุจักร (เสนานิคม จันทรเกษม) หลักสี่ และ อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ เขต 10 ดอนเมือง ลงพื้นที่ก่อนจะมาจบที่ตลาดบองมาร์เช่ ประชาชื่น…