หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กี่ขดไส้สาวสนอง เสนอนอ ฉบับนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ…

คลิกไปท่องเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดใกล้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่องพื้นที่อิทธิพล ครูใหญ่เน ในโซนอีสานใต้ สุรินทร์-ศรีสะเกษ เช็ก คะแนนพรรคการเมือง ปรากฏว่า เพื่อไทย นำขาดเป็นหมื่นในทุกเขตเลือกตั้ง ทั้งเขตที่ชนะและแพ้ ตามด้วย ก้าวไกล ส่วน ภูมิใจไทย อยู่ในระดับหมื่นต้นๆ ถึงครึ่งหมื่น ขณะที่ บุรีรัมย์ นั้น คะแนนพรรค กลับเป็นของ ก้าวไกล ตามด้วย เพื่อไทย อย่างเห็นได้ชัด…

สำหรับทั่วประเทศ ภูมิใจไทย ได้ คะแนนพรรค ทั้งสิ้น 1,121,595 คะแนน ได้ ปาร์ตี้ลิสต์ มา 3 ที่นั่ง อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการ ทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้า ซึ่งไปไม่ถึง ชนม์ทิดา อัศวเหม ว่าที่ลูกสะใภ้ เสี่ยหนู อยู่ลำดับที่ 5 เกณฑ์ชะตาคือเป็น ฝ่ายค้าน แน่ๆ มีส.ส.มากที่สุด 70 ที่นั่ง อนุทิน ได้เป็น ผู้นำฝ่ายค้าน แม่นมั่นไม่เป็นอื่น…

หลุดวงโคจร เพราะได้ต่ำ 25 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ หมดสิทธิ์เสนอชื่อ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แคนดิเดตเป็น นายกรัฐมนตรี ทันที เมื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ หลุดไปแล้ว 1 จาก 3 ทำ บัญญัติ บรรทัดฐาน อดเข้าสภา โดย ปชป. มาเป็นอันดับ 5 ได้ คะแนนพรรค ทั่วประเทศทั้งสิ้น 899,303 คะแนน มีเก้าอี้ บัญชีรายชื่อ แค่ 2 ที่นั่งเท่านั้น โดย ชวน หลีกภัย เป็นลำดับที่สอง…

พรรคก้าวไกล รวมเสียง ยังขาดอีกประมาณ 74-75 เสียง ถึงจะเกินกึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา ก้าวไกล พรรคแกนนำหวังว่า สมาชิกวุฒิสภา บางส่วนจะช่วยโหวตให้ถึงฝั่งฝัน เท่าที่เช็กชื่อและแสดงตัวว่าจะช่วยมีประมาณ 30 คน หนึ่งในนั้นคือ ประภาศรี สุฉันทบุตร ที่ญาติพี่น้องพาทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ทำตามเสียงประชาชน ว่ากันว่า ตวง อันทะไชย ก็อีกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกัน นอกนั้นยังรอดูท่าทีและไม่เอาด้วย…

สันตะวา