หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ…

ร้อนกว่าการเมืองไทย คืออุณหภูมิโลก ที่ขยับขึ้นไปอีก 1.5 องศา ทำนายว่าปีนี้จะร้อนระดับตับแตก ฮีตสโตรก โชคดีในโชคร้าย ที่ร้อนเผาโลก ปีนี้ยังแค่เข้ามาทักทาย…

แปลกแต่จริง ดูนโยบายบริหารประเทศ 4 ปีข้างหน้า ไม่ว่าพรรคหัวหงอกหัวดำ ไม่มีพรรคไหน “ใส่ใจเรื่องน้ำท่วมโลก” ที่ใกล้ไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า…

แนะไว้ตรงนี้ “เก็บภาษีกรุงเทพเป็นแวต 10 เปอร์เซ็นต์” เอาเตรียมไว้ “กู้กรุงเทพไม่ให้จมน้ำ” ทำเขื่อนใหญ่ ปิดอ่าวไทย เป็นแลนด์บริดจ์ใต้ไว้เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก ผ่านพม่า-ไทย-เขมร เวียดนาม…

แลนด์บริดจ์เหนือ คือ พม่า-แม่สอดไทย ไป ลาว-เวียดนาม ทุ่นกว่าการขนส่งทางทะเลมากกว่า 14 วัน สำคัญกว่า “เส้นทางสายใหม่โบราณ”…

แวบเข้าการเมืองไทย โอกาสเป็น “นายกฯ เบอร์ 30” น่าจะริบหรี่ ก้าวไกล จะกลายเป็นเมืองขึ้นเพื่อไทย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังถูกตัดสิทธิ์อีก 6 ปี หรืออีก 2 สมัยเลือกตั้ง…

ด่านแรกวันนี้ เมื่อความยุติธรรม ยังเป็นเพียงบทกวี “คดีหุ้นสื่อ” ยุติกันที่ดุลพินิจกับคำวินิจฉัย ใครจะพูดถึงขาวกับดำ…

ด่านที่ไม่มีทางผ่านไปได้ คือ “ตราสัง” แน่นหนา นายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงผ่านครึ่งของรัฐสภา คือ 376 เสียง ขึ้นไป ที่ดี๊ด๊าของประดา “พรรคผู้เฒ่า” คือละคอน…

“ปาร์ตี้” คือ คำนำหน้าของพรรคการเมือง พจนานุกรม แปลว่า “งานเลี้ยง งานสังสรรค์” ถ้าเป็นพรรคที่จัดงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ไม่ได้ ก็เป็นพรรคเดี่ยวเดียวดาย อย่างที่เป็น…

ถามไว้ตรงนี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับอุปสรรคดังที่พรรณนา กับการรอไปอีก 4 ปีข้างหน้า ให้ “โครงสร้างการเมืองล้าหลังผุพัง” ไปตามธรรมชาติ การเกิดแก่เจ็บตาย อะไรอย่างไหนจะดีกว่ากัน…

หวังดีประสงค์ร้าย พ่อม่ายลูกติด “ทิมพิธา” กับแรงเชียร์จับคู่กับสาวเด่นสาวดัง แต่ใส่ว่าใครเป็นภริยาจะเป็น “สตรีหมายเลข 1” นั้น เขาใช้กันในประเทศ ประมุขเป็นประธานาธิบดี จ๊ะจ๋าขานรับเมื่อไหร่ ตายทันที…

แปะไว้ข้างฝา ข้างหน้า เพื่อไทย จะตั้งรัฐบาล ก้าวไกล จะร่วมรัฐบาลทำงานให้ 16 ล้านเสียง พลังประชารัฐ คือ เสียงฝั่งวุฒิ…

ฝั่งค้านรัฐบาลหน้า ภูมิใจไทย กับ ประชาธิปัตย์-รวมไทยสร้างชาติ เป็นตัวนำ ตามด้วย ชาติพัฒนากล้า…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 09.00 น. ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมเรื่อง “Task force to solve rubber prices in short-term period” ที่ห้อง พาโนรามา 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์…

10.00 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ หอการค้าไทย อภิปราย โต๊ะกลมอัพเดต งาน Anuga 2023 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี…

10.00 น. กรีนพีซ ประเทศไทย ชวนชมนิทรรศการ “Hazibition : นิทรรศการ ใต้ฝุ่น” เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน ฝุ่นภาคเหนือมาจากไหน แล้วใคร ต้องรับผิดชอบ? ระหว่าง 23-28 พ.ค.นี้ ที่ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร…

17.30 น. ไซโก ประเทศไทย จัดงาน The World of Grand Seiko ฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมเปิดตัว Pop Up Store แห่งใหม่ ณ Grand Seiko Pop Up Store คิง เพาเวอร์ รางน้ำ…

พญาไม้

pradej@hotmail.com