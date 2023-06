หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ชูประชาเหนือหิ้ง เทอดด้วยสัจธรรม ฉบับนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2566 แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ…

หลังเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปีติเป็นล้นพ้นอีกคำรบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สามเณร ที่สอบ เปรียญธรรม 9 ประโยค ได้ในสนามหลวง พ.ศ.2566 ทั้งที่มี อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 รูป และที่มี อายุเกิน 22 ปีบริบูรณ์ จำนวน 8 รูปเข้ารับการอุปสมบทเป็น นาคหลวง ทั้งหมด…

ดาหน้ากันออกมาตอบโต้แทนหลังเกิดประเด็นไล่ให้เก็บของออกจากทำเนียบ ทั้ง ธนกร วังคงบุญชนะ รมต.สำนักนายกฯ อนุชา บูรพชัยศรี โทรโข่งรัฐบาล ต่อด้วย เสกสกล อัตถาวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แสดงตัวปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างสุดลิ่ม ล่าสุดก็ เสธ.หิ-หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้กว้างขวางคนดัง ยกคำพูดหรูหราสวน ก้าวไกล อ้างเป็นพระต้องผ่านการบวชเข้าโบสถ์มาก่อนแล้วเรียกลูกศิษย์วัดกับเณรมากราบไหว้ ก่อนจะออกไปบิณฑบาตได้ จะเป็นนายกฯ ก็ต้องผ่านสภาให้เรียบร้อยก่อน แต่กรณี พล.อ.ประยุทธ์ นั้น เข้าข่าย คำพระ ว่าผิดฝาผิดตัว ไม่มีหัวไม่มีหางมาตั้งแต่ต้น…

เปิดเส้นทาง จเด็จ อินสว่าง ส.ว.ผู้จุดประเด็น รัฐบาลแห่งชาติ ท้าทัวร์สิบทิศ เส้นทางชีวิตราชการไม่ธรรมดา จบการศึกษา สิงห์แดง รุ่น 17 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลูกชาย กำนันวิภาส อินสว่าง ตำนานแห่งบ้านกร่าง ส.ส.สุพรรณบุรีรุ่นเดียวกับ เลิศ ชินวัตร ส.ส.เชียงใหม่ อนันต์ ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา และ ชัย ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ อดีต พ่อเมือง หลายจังหวัด เริ่มที่ รองผู้ว่าฯ พิจิตร ก้าวมาเป็น ผู้ว่าฯ อีกหลายพื้นที่จากเหนือจรดใต้ยันภาคกลาง แล้วขยับขึ้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ต่อด้วย อธิบดีกรมที่ดิน จากนั้นข้ามฟากไปเป็น ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วีรกรรมทางการเมืองก็ไม่บันเบา ห้อย นกหวีด เต็มคอ ขึ้น เวทีกปปส. ไล่รัฐบาลเลือกตั้งมาแล้ว…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 11.00 น. Dreams and Musical the Charity ร่วมกับ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช แถลงข่าว DM The Charity ครั้งที่ 14 สานต่อ “พลังเล็กๆ” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร…

14.00 น. นฤมิตไพรด์ จับมือ กรุงเทพมหานคร จัดงานบางกอกไพรด์ 2023 ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์…

15.15 น. สายการบิน ANA เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ “Pikachu Jet NH” ที่บินตรงจากฮาเนดะสู่สุวรรณภูมิ ณ ห้อง Chiang-Tung & Chiang-Run โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ…

สันตะวา