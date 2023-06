ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ยอดติดตาม 19 ล้าน ยอดวิววิดีโอสูงสุดในประเทศ ฉบับนี้ตรงกับ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ

14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บีซี โรงแรมอัศวินฯ

กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 500 ส.ส. ทั้งระบบเขต 400 คน ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ได้เข้าสภาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ถือเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26

อาคารรัฐสภากลับมามีชีวิตชีวาหลังจากยุบสภาเมื่อ 20 มี.ค. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ ส.ส. เข้ารายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตร เตรียมตัวร่วม “รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 กำหนดให้ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผล เลือกตั้ง ส.ส. ให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้ส.ส.ได้มาประชุมเป็นครั้งแรก หรือรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งสมัยนี้จะอยู่ในช่วงไม่เกินวันที่ 3 ก.ค.

จากนั้นมาถึงขั้นตอนนัดประชุมสภาผู้แทนฯ เพื่อเลือกประธานสภา และ รองประธานสภา ทั้งนี้ตามข้อบังคับกำหนดให้ประชุมภายใน 10 วัน คือช่วงระหว่างวันที่ 3-13 ก.ค. โดยการลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม แน่นอนแล้วว่า ประธานสภา เป็นคนของ ก้าวไกล พรรคอันดับ 1 ส่วน รองประธานสภา ทั้ง 2 เก้าอี้ เป็นของ เพื่อไทย พรรคอันดับ 2

ผู้ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมสภาผู้แทนฯ นัดแรก ได้แก่ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.อาวุโสสูงสุดด้วยวัย 89 ปี ขณะที่ผู้เหมาะสมนั่งบัลลังก์ประมุขนิติบัญญัติ พรรคก้าวไกลนำเสนอหลายรายชื่อ 1 ในนั้นคือ ณัฐวุฒิ บัวประทุม นักกฎหมายหนุ่มวัย 46 ปี ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ 12 ส่วนรองประธานสภา 2 เก้าอี้ของเพื่อไทย ไม่มีชื่อ หมอชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค เพราะถ้าจะขึ้นบัลลังก์ต้องนั่งประธาน และไม่มีชื่อ สุชาติ ตันเจริญ เพราะเพิ่งนั่งรองประธานสภามา 4 ปีเต็มๆ ขอเปลี่ยนบทบาทไปทำหน้าที่รัฐมนตรี

จบกระบวนการเลือกประธาน-รองประธานสภา มาถึงไฮไลต์สำคัญ เลือก นายกรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา (500 ส.ส.+250 ส.ว.) จะโหวตร่วมกัน ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้เสียงเกินครึ่ง หรือ 376 เสียงขึ้นไป จึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอันดับ 1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้สิทธิ์นั้นก่อนใคร จะผ่านตั้งแต่โหวต รอบแรก หรือต้องมีรอบสอง รอบสาม สถานการณ์ส่อเค้าจะเป็นการเลือกนายกฯ ที่ยุ่งเหยิงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ?!

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 10.00 น. มาสด้า เปิดตัว NEW MAZDA2 เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด ณ ลานหน้าสีฟ้า สยามสแควร์ ซอย 7 และสยามสแควร์ ซอย 5

10.30 น. กรุงศรี เปิดตัว Kept Invest ฟีเจอร์เพื่อการลงทุนใหม่ล่าสุดบนแอพพลิเคชั่น Kept by krungsri สถานที่ ห้อง Chillax ชั้น 22 อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต

13.30 น. ทีเอ็มบีธนชาต บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เปิดตัว “ประกันกองกลาง สำหรับครอบครัว ทุกรูปแบบ” ณ ห้องบอลรูม 8 โรงแรม โซ แบงค็อก

