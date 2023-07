ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ยอดติดตาม 19 ล้าน ยอดวิววิดีโอสูงสุดในประเทศ ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8/8 ปีเถาะ…

August first 1 สิงหาฯ วันแรกของเดือนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญ 3 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณา “รับ-ไม่รับ” คำร้องวินิจฉัย ประเด็นเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาโหวตซ้ำได้หรือไม่? 4 ส.ค. ประธานรัฐสภา “วันนอร์” นัดสมาชิกสส.-สว.โหวตตั้งนายกฯ คนใหม่ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ “ไม่รับคำร้อง” ปมพิธา แต่หากศาลรัฐธรรมนูญ “รับคำร้อง” และมีคำสั่งอื่นๆ ตามมา การ “โหวตนายกฯ” ก็ต้องหยุดชะงัก พักยาวไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ?!…

1 สิงหาคม ปี 2531 พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรค ชาติไทย ในฐานะพรรคชนะเลือกตั้ง ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ คล้อยหลัง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประกาศ “ผมพอแล้ว”…

“ป๋าเปรม” จากผบ.ทบ.ก้าวเข้ามานั่งเก้าอี้นายกฯ ยาวนาน 8 ปี ยุคประเทศไทย “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” นายพลขุนศึกมีบทบาทสูงทั้งความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กระทั่งผบ.ทบ.รุ่นลูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะแซงหน้า “นายกฯ 9 ปี” ประกาศลาการเมือง เพราะพรรคสนับสนุนสืบทอดอำนาจ ประชาชนเลือกสส.เข้าสภาอันดับ 5 ตามพรรคอันดับต้นๆ กว่า 100…

สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิกฤตปัญหาทั้งภายใน-ภายนอก ประเทศไทยจำเป็นต้องมี “นายกฯ คนใหม่” โดยเร็ว ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. มีภารกิจสำคัญ “แต่งตั้งข้าราชการ-ผบ.เหล่าทัพ” เพื่อนำขับเคลื่อนการบริหาร-นำนโยบายรัฐบาลไปพัฒนาประเทศ และ “จัดทำงบประมาณประจำปี 2567” ต่อเนื่องปี 2566 จะหมดลงเดือนก.ย.นี้ หลับตานึกภาพ “สภาพประเทศ” จะทุกข์เข็ญขนาดไหน ให้ “รัฐบาลรักษาการ” ทำงานด้วยข้อจำกัด อำนาจไม่เต็มมือ งบร่อยหรอ กำลังกายใจสติปัญญาปล่อยวาง ขณะที่ “นายกฯ คนใหม่-รัฐบาลใหม่” พร้อมเข้าทำงาน ทว่าติดขัดกระบวนการ “เทคนิค-พิธีกรรม” ?!…

ชาวบ้านพร้อมใจ “เห็นชอบ” !! “สว.ประภาศรี” ลั่นฟ้องกลับ “นักร้องขี่เบนซ์” ยื่นตรวจสอบ “ทรัพย์สินสว.” ผู้โหวตเห็นชอบพิธาเป็นนายกฯ ฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง…

สันตะวา