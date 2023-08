เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมระดับโลก aespa (เอสป้า) เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกัน พร้อมเปิดประสบการณ์แห่งโลกใหม่ ในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in BANGKOK ที่จัดขึ้น 2 รอบการแสดง ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อปลายเดือนก่อน โดยผู้จัด เอสเอ็ม ทรู

คอนเสิร์ตเริ่มต้นทันทีที่สัญญาณเลเซอร์ถูกส่งออกมา เดินทางก้าวข้ามทุกจินตนาการเข้าสู่โลกใหม่ด้วยการต้อนรับแบบล้ำอนาคต จากทั้ง naevis หรือผู้ช่วยในโลกทัศน์ของ aespa และเพื่อนอวตาร ae-aespa ของแต่ละสมาชิกที่โชว์ลีลาการเต้นสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ก่อนการรอคอยจะสิ้นสุด เมื่อ aespa ปรากฏตัวเปล่งประกายสง่างาม ปลุกใจกับเพลงเปิดอย่าง Girls ที่เรียกเสียงกรี๊ดในช่วงโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าของ WINTER (วินเทอร์)

ต่อด้วยการสัมผัสพลังตามสไตล์ในเพลง aenergy, I’ll Make You Cry, Savage ที่มีท่อนฮุกติดหูและช่วงแดนซ์เบรกอันเย้ายวน

aespa พาเพลิดเพลินกับหลากหลายเวที นำเสนอสีสันทางดนตรีให้สมกับที่ทุกคนรอคอย ไม่ว่าจะเป็นเมกะฮิตที่ดังไปทั่วโลกอย่างเพลงเดบิวต์ Black Mamba และเพลง Next Level, เพลงที่เผยเสน่ห์อย่าง Illusion และ Lucid Dream, เพลงพลังบวกอย่าง Dreams Come True, Life’s Too Short และ Lingo ตลอดจนเพลงจากมินิอัลบั้มใหม่ MY WORLD

ไม่เพียงเท่านี้ aespa ยังแผ่ซ่านความฮอตในเพลงไตเติลล่าสุด Spicy กับท่าเต้นอันเผ็ดแซ่บ จากนั้นจึงเพิ่มสีสันความสนุกในช่วงเมดเลย์ ร่วมกับการตกแต่งเวทีด้วยมาสคอตตุ๊กตาเป่าลมและลูกโป่งแสนน่ารัก ในเพลง Hot Air Balloon, YEPPI YEPPI และ YOLO

ความพิเศษที่รับชมได้แค่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ คือเวทีโซโล่เพลงที่ยังไม่เผยแพร่อย่างเป็นทางการของสมาชิก ได้แก่ KARINA (คาริน่า) กับการแสดงเต้นที่เปี่ยมล้นด้วยพลังในเพลง Menagerie, WINTER (วินเทอร์) ถ่ายทอดเสียงร้องอันไพเราะผ่านเพลง Lips, GISELLE (จีเซลล์) โชว์ทักษะการแร็พ กับเพลง 2HOT4U และ NING NING (หนิงหนิง) โชว์ไลน์เต้นในเพลง Wake up

นอกจากนี้ aespa เตรียมเพลงความหมายดีๆ ในช่วงท้ายอย่าง Til We Meet Again และช่วง อังกอร์ ICU ซึ่ง MY (ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทยก็ตั้งใจเซอร์ไพรส์ด้วยแฟนโปรเจ็กต์ซึ้งๆ

นับเป็นคอนเสิร์ตที่ได้เชื่อมโยงทุกคนผ่านการแสดงที่ก้าวข้าม ทุกจินตนาการจนทำให้โลกของ ทุกคนเปลี่ยนไป เป็นโลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร