เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ร้อยตรีนราธิป สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นางปราณี อ่อนทุวงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษาโครงการพลังร่วมชุมชน ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (the Sociocommunity Empowerment through Education for Development and Sustainability) หรือโครงการ SEEDS พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการมุ่งดำเนินงานการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ภายใต้โครงการพลังร่วมชุมชน ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (the Sociocommunity Empowerment through Education for Development and Sustainability) หรือโครงการ SEEDS

โดยโครงการนี้มุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย 9 โรงเรียน 4 ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติและ 3 ศูนย์หอพัก ในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ และอ.ท่าสองยาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบของการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็ก เยาวชน ชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศตายุ วาดพิมาย

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.ตาก เขต 2