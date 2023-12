35 ปี วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด และ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด จัดงาน “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) 35 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา” งานวิ่ง และ VIRTUAL RUN รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จัดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ วิ่งแบบทั่วไป ค่าสมัคร 599 บาท ระยะทาง 3.5 ก.ม. วิ่งวันที่ 14 ม.ค.2567 เวลา 06.30-09.00 น. ณ สวนจตุจักร และเวอร์ชวล รัน ค่าสมัคร 499 บาท สะสมระยะทาง 35 ก.ม. เริ่มส่งผลระยะทางการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 -14 ม.ค.2567 รวม 1 เดือน ผู้สมัครทุกประเภท จะได้รับ “เสื้อวิ่งดีไซน์เก๋” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ลายผ้าย้อมคราม” จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เพื่อเอามาใส่วิ่งด้วยกันในวันที่ 14 ม.ค. 2567 ณ สวนจตุจักร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผ่านทาง https://race.thai.run/runtochaipattana2023

ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย เอ็ม ดิสทริค จัดกิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท โดยกิจกรรมแฟมิลี่ ฟัน รัน จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. และกิจกรรมคัลเลอร์ฟูล แบงค็อก ไนต์ ฟัน รัน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. เวลา 19.30-21.30 น. เป็นกิจกรรมวิ่งภายในอุทยานเบญจสิริ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในรูปแบบ ฟัน รัน (Fun Run) รายได้หลังหักค่า ใช้จ่ายนำสมทบทุนมูลนิธิ ชัยพัฒนา สมัครร่วมกิจกรรมที่ www.runlah.com ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดพร้อมหมายเลขประจำตัว รวมทั้งเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

มหกรรมมวยไทยระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และไอคอนสยาม จัดงาน Muaythai Global Power-The Most Iconic Muaythai Event of the Year สุดยอดมหกรรมมวยไทยระดับโลก ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. ณ ริเวอร์ปาร์ค ไอคอนสยาม จัดเต็มทั้งการแสดง มวยไทย ไลฟ์โชว์ จาก สุดยอดนักมวยที่โด่งดังระดับโลก ร่วมด้วยนิทรรศการภาพแห่งความประทับใจจากแชมป์มวยไทยระดับโลก พร้อมจัดแสดงถ้วยรางวัลสุดยิ่งใหญ่ บูธขายสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์มวยไทยและกิจกรรมอีกมากมาย