รัฐบาลโดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ สมพระเกียรติ เป็นไปตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้การถวายพระเกียรติสูงสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด
พร้อมทั้งชี้แจงถึงความชัดเจนในการจัดกิจกรรมในช่วงงานพระราชพิธี โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขอให้ประชาชนดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม โดยให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
จึงขอให้ประชาชนเข้าใจ รัฐบาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปทำให้การดำเนินชีวิต และธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงัก
นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังออกมาเน้นย้ำเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ไม่งดจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 5 พ.ย. 2568
พร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2568
โดยให้ถือเป็นหนึ่งในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นองค์อัคราภิรักษศิลปิน ผู้ปกป้องรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่กับชาติไทย
ตลอดจนให้ทุกหน่วยในพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชน ตามมาตรการด้านความปลอดภัยทุกมิติอย่างเข้มงวด
การอธิบายชี้แจงของรัฐบาล โดยเฉพาะการที่นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังทุกพื้นที่ เรื่องไม่ห้ามจัดกิจกรรม เพื่อประชาชน และภาคประกอบการต่างๆ จะได้เข้าใจตรงกัน ไม่ใช่ไปตีความกันไปเอง
ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ก็จะได้นำไปปฏิบัติเป็นนโยบายให้ตรงกัน เพื่อให้เป็นไปตามระบบระเบียบถูกต้อง
เช่นเดียวกับประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนต่างๆ ก็จะได้เข้าใจ เพื่อจะได้ประกอบกิจการตามที่ได้นัดหมาย หรือวางแผนไว้แล้วให้ลุล่วง ดำรงวิถีชีวิต และประกอบธุรกิจได้ตามปกติต่อไป
เชื่อว่าผู้จัดกิจกรรมทั้งหลายย่อมตระหนักถึงความเหมาะสม อะไรควรมิควร ในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับความสูญเสียอันใหญ่หลวง